Köln (ots) - Unter dem Motto "TOGGO fun for everyone" bietet SUPER RTL nun Serien und Spiele für Kinder ohne Deutschkenntnisse und damit speziell für Geflüchtete. Die Situation in der Ukraine und die damit einhergehenden Bilder sind insbesondere für Kinder belastend. In diesen Tagen erreichen viele Familien Deutschland, die ihre Heimat verlassen haben und sich mit ...

mehr