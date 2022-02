SUPER RTL

Wie Radio, nur TOGGO: SUPER RTL zelebriert bunte Programmwelt von TOGGO Radio mit umfangreicher Kampagne

Köln (ots)

TOGGO Radio - das ist Spaß, Musik und die Extraportion Wissen für die ganze Familie. Erst kürzlich startete der Kölner Sender seinen neuen Familienvormittag, dessen Rubriken und Themenwelten auch Eltern aktiv ansprechen und in das Radioumfeld einbinden. Zur Bewerbung der vielfältigen Programmwelt von TOGGO Radio ist nun eine umfangreiche crossmediale Kampagne unter dem Motto "Wie Radio, nur TOGGO" mit prominenten Gesichtern wie Peter Kloeppel, Wolfram Kons oder Angela Finger-Erben angelaufen.

Die Kampagne zelebriert insbesondere die inhaltlichen Mehrwerte des TOGGO Radio Universums und rückt diese in den Fokus. Das Herzstück bilden hierbei zahlreiche Bewegtbildspots mit bekannten Persönlichkeiten und Familien in verschiedensten Alltagssituationen. Ob das gemeinsame Hören der Nachrichten, der schwungvolle Start in den Tag oder die Tanzparty zuhause - sämtliche Maßnahmen der Kampagne verdeutlichen, dass TOGGO Radio der perfekte Begleiter im Familienalltag ist.

Die Gute-Laune-Spots laufen sowohl bei SUPER RTL als auch bei RTL und VOX im TV. Online kann man sie etwa beim Streaming-Portal RTL+ entdecken. Ein eigener Bereich auf toggo.de bietet ergänzend ein Gewinnspiel, bei dem die Kinder von ihrem tollsten Familien-Moment mit TOGGO Radio berichten können. Neben klassischer Printwerbung und Out-of-Home Maßnahmen generieren umfangreiche Social-Media-Aktivitäten bei Facebook, Instagram, Pinterest und YouTube zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch Audio Ads auf Plattformen wie Spotify und Amazon Music sowie diverse Banner im digitalen Umfeld sind Bausteine der Kampagne und zahlen gezielt auf die Ansprache der Eltern ein.

Im Rahmen der bunten Programmierung des neuen Familienvormittags erwarten die großen und kleinen Zuhörer*innen zum Beispiel bei "TOGGO trifft..." Interviews mit Mark Forster oder Peter Kloeppel. Im Gespräch erzählen die bekannten Gäste über ihre ganz eigenen Familienthemen und geben gleichzeitig Lehrreiches mit auf den Weg. Fakten und wertvolle Hinweise rund um relevante Social-Media-Plattformen sowie deren Chancen und Risiken werden im "Trend Check" adressiert. Eltern und ihre Kinder sollen so lernen, diese Welt gemeinsam für sich zu entdecken. Zahlreiche Tipps für Familien hält der "TOGGO Talk" bereit, und die relevantesten Nachrichten, kindgerecht und mit Sorgfalt aufgearbeitet, gibt es bei TäglichTOGGO.

Weitere Informationen zur Kampagne und zum Gewinnspiel gibt es auf TOGGO Eltern.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell