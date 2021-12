SUPER RTL

Radio für die ganze Familie

TOGGO Radio stellt Vormittagsprogramm neu auf

Köln (ots)

Das im Sommer 2020 gestartete TOGGO Radio hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Neben zahlreichen Aktionswochen und einer rundum kindgerechten Programmwelt überzeugte besonders die Anti-Rassismus-Woche "Zusammen sind wir bunt", die im Jahr 2021 mit dem renommierten deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurde. Mit dem Claim "Eure Themen, Eure Musik - Euer Familienvormittag" rückt der Sender nun verstärkt Familien in den Mittelpunkt und baut sein Programm um eine moderierte Strecke am Vormittag aus. Der neue Vormittag kann ab sofort immer Montag bis Freitag ab 08.30 Uhr aufgedreht werden.

Die Live-Sendung fokussiert sich deutlich mehr auf die gesamte Familie und bietet abwechslungsreiche Rubriken, die auch für Eltern Interessantes und Erstaunliches bereithalten. So werden im "TOGGO Talk" täglich nützliche Tipps rund um Familienthemen wie Urlaub, Freizeit oder Schule geteilt. Kulinarische Feinschmecker kommen bei "TOGGO kocht" auf ihre Kosten mit leckeren Rezepten für zwischendurch oder am Arbeitsplatz. Aber auch aktuelle Nachrichten und Themen aus dem "Täglich TOGGO"-Umfeld werden in diversen Rubriken und Wissenskicks behandelt. Für noch mehr News aus der Welt sorgt die neue Rubrik "TOGGO trifft im Lift". Moderatorin Beatrice Hoffmann führt hier zukünftig Interviews mit Politiker*innen, Prominenten und allerlei interessanten Menschen. Und wer schon immer mal tiefer in die Welt der Kinder eintauchen wollte, sollte beim "Trend Check" ganz genau zuhören.

Doch der neue Vormittag bietet natürlich auch einen bunten Musik-Mix an. Unter der Rubrik "Beas Beste Beats" präsentiert die Moderatorin Songs aus verschiedenen Jahrzehnten mit jeder Menge Nostalgie im Gepäck. Der "Song-Crash" lädt darüber hinaus zum lauten und auch schrägen Mitsingen ein.

TOGGO Radio kann als digitales Audioangebot über die TOGGO App, toggo.de, die TOGGO Fire und Android TV App sowie über Smartspeaker-Devices, Satellit und die gängigen Radio-Aggregatoren empfangen werden. Außerdem kann man die Programmwelt des Kinder- und Familiensenders auch digital-terrestrisch über DAB+ deutschlandweit erleben.

Mehr Informationen zum neuen Vormittag gibt es auf TOGGO Eltern.

