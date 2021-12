SUPER RTL

Weihnachtsfilme stark gefragt: SUPER RTL landet Quoten-Erfolg mit Eventprogrammierung in der Primetime

40 Weihnachtsfilme in sechs Wochen, viele davon in deutscher Erstausstrahlung - mit dieser besonderen Programmierung bringt SUPER RTL zurzeit sein Publikum in Festtagsstimmung. Das kommt an, wie die TV-Quoten belegen. Im November und Dezember erreichte der Kölner Sender mit den Weihnachtsfilmen um 20:15 Uhr einen Marktanteil von durchschnittlich 2,9 Prozent in der Zielgruppe der 14-59-Jährigen*. Insgesamt betrachtet, ist die Primetime in den Monaten November und Dezember damit so erfolgreich wie zuletzt im Jahr 2005.

Rekordhalter ist nach aktuellem Stand der Film "Christmas Town - 14 märchenhafte Weihnachtstage", der bei seiner Ausstrahlung am 14. Dezember einen Marktanteil von 4,7 Prozent erzielte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen "Einsatz für Dr. Christmas" am 15. Dezember mit 4,4 Prozent und "Eine Königin zu Weihnachten" am 23. November mit 4,3 Prozent in der Zielgruppe.

Angefeuert wird die Eventprogrammierung durch eine umfassende crossmediale Kampagne mit dem Motto "Jetzt ist aber mal Weihnachten", für die das Marketing-Team von SUPER RTL in Kooperation mit der Ad Alliance verantwortlich zeichnet. In diesem Rahmen bewerben neun verschiedene Bewegtbildspots die Weihnachtsfilm-Offensive bei den Sendern der RTL Gruppe, ergänzt durch Online-, Radio-, Kino- und Printmaßnahmen. Prominentes Gesicht ist dabei die Sängerin Patricia Kelly, die mit ihrer Ballade "Unbreakable" auch für die stimmungsvolle musikalische Untermalung der Kampagne sorgt.

*Basis: Erwachsene 14-59 Jahre, SUPER RTL originär, Fr-Mi, 13.11.-19.12.2021, Filme um 20:15 Uhr, BRD gesamt, vorl. gew. ab 16.12.2021

Quelle: ©AGF, in Zusammenarbeit mit GfK, videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV, Insights & Analytics SUPER RTL

