SUPER RTL

Jetzt ist aber mal Weihnachten: SUPER RTL stimmt mit Patricia Kelly und umfangreichem Film-Paket auf die Feiertage ein

Köln (ots)

Wer sich bereits auf Weihnachten freut, ist bei SUPER RTL genau richtig. Der Kölner Sender zeigt in seiner Primetime zurzeit insgesamt 40 Weihnachtsfilme, viele davon in deutscher Erstausstrahlung. Zur Bewerbung der Eventprogrammierung ist nun eine umfassende crossmediale Kampagne mit dem Motto "Jetzt ist aber mal Weihnachten" angelaufen. Prominentes Gesicht ist dabei die Sängerin Patricia Kelly, die mit ihrer Ballade "Unbreakable" auch für stimmungsvolle musikalische Untermalung sorgt.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen neun emotionale Bewegtbildspots mit einer Länge von 30 bis 40 Sekunden, die zum Beispiel angesichts eines zugeschneiten Autos oder eines kleinen Missgeschicks beim Kekse backen die Bedeutung des zwischenmenschlichen Miteinanders in den Fokus rücken. Im TV laufen die weihnachtlichen Spots mit Patricia Kelly sowohl bei SUPER RTL als auch bei den anderen Sendern von RTL Deutschland. Daneben gibt es sie online zu sehen, etwa beim Streaming-Portal RTL+. Ein eigener Bereich unter superrtl.de bietet ergänzend den "SUPER Weihnachtsfilmkalender", bei dem man täglich neue Preise gewinnen kann. Social-Media-Maßnahmen bei YouTube, Facebook, Instagram und Pinterest generieren zusätzliche Aufmerksamkeit. Auch Kino- und Printwerbung sind Bausteine der Kampagne, ebenso wie ein Audiospot, der beim Kinder- und Familiensender TOGGO Radio on air geht.

Die Ausstrahlung der beworbenen Weihnachtsfilme an sechs Tagen pro Woche ist bereits mit bis zu 1,05 Millionen Zuschauer*innen ab 3 Jahren erfolgreich gestartet. In den kommenden Wochen kann sich das SUPER RTL Publikum noch auf folgende deutsche Erstausstrahlungen freuen:

Izzy gegen die Weihnachtsräuber (Freitag, 26. November, 20:15 Uhr)

Kurz vor den Weihnachtsferien bleibt Izzy alleine in ihrer Schule zurück, gefangen in einem Schneesturm. Als drei Räuber versuchen in die Schule einzubrechen und den Schuldirektor entführen, ist Izzy die einzige, die die Situation retten kann.

Weihnachten im Starlight Café (Sonntag, 28. November, 20:15 Uhr)

Annie will das Café ihrer Familie vor dem Abriss bewahren und das noch vor Weihnachten.

Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels (Samstag, 4. Dezember, 20:15 Uhr)

Kurz vor den Feiertagen trifft ein heftiger Schneesturm auf die Stadt Cleveland und der gesamte Flugverkehr liegt lahm. Auch die Maschine der jungen Pilotin Nina muss auf dem Boden bleiben. Da die Hotels überfüllt sind, bietet Nina ihrem arroganten Flugkollegen Brady widerstrebend einen Schlafplatz in ihrem Elternhaus an. Schon bald merken die beiden, dass der Sturm das beste war, was ihnen passieren konnte.

Weihnachten ahoi! (Mittwoch, 8. Dezember, 20:15 Uhr)

Die junge Zeitungs-Reporterin Maddie begibt sich auf eine Kreuzfahrt während der Feiertage. An Bord des Schiffes enthüllt sie nicht nur ein brisantes Geheimnis, sondern kommt auch dem gutaussehenden Marineoffizier näher.

Das Weihnachtskarussell - Alles dreht sich um die Liebe (Sonntag, 12. Dezember)

Lila wird kurz vor Weihnachten damit beauftragt, das alte Karussell der königlichen Familie von Ancadia zu restaurieren, als Überraschung für die Nichte des Prinzen. Als sich der Prinz selbst dazu bereit erklärt, Lila bei der Restauration zu helfen, kommen sich die beiden schnell näher.

Eine Weihnachtsliebe zum Festhalten (Montag, 13. Dezember, 20:15 Uhr)

Die junge Sportfotografin Sophie kehrt über die Feiertage in ihre Heimatstadt zurück, um sich um ihre Großmutter zu kümmern. Schnell wird sie jedoch auf den gutaussehenden Nachbarn aufmerksam, der offensichtlich Hilfe dabei gebrauchen könnte...

Einsatz für Dr. Christmas (Mittwoch, 15. Dezember, 20:15 Uhr)

Zoey ist es gewohnt, als Ärztin durch das ganze Land zu reisen und nie lange an einem Ort zu verweilen. Als sie jedoch über die Feiertage in eine Kleinstadtklinik versetzt wird, ist sie überrascht, wie schnell sie sich dort zuhause fühlt.

Der Weihnachtswalzer (Sonntag, 19. Dezember, 20:15 Uhr)

Avery träumt seit ihrer Kindheit von einer märchenhaften Weihnachtshochzeit. Kurz vor der Trauung wird sie jedoch von ihrem Verlobten stehen gelassen. Avery beschließt, die gebuchten Tanzstunden für den Hochzeitstanz trotzdem wahrzunehmen und kommt dem attraktiven Tanzlehrer näher.

Weihnachten ist mehr als nur ein Wort (Mittwoch, 22. Dezember, 20:15 Uhr)

Die geplante Kolumne von Schriftstellerin Kayleigh wird nur zwölf Tage vor Weihnachten überraschend abgesagt. Um sich ein neues Projekt zu schaffen, versucht Kayleigh stattdessen wieder Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen. Als jedoch der Mann auftaucht, der der Star ihrer Kolumne werden sollte, fliegen die Funken.

Das komplette Album "Unbreakable" von Patricia Kelly mit dem Song aus der Kampagne ist ab 30. Dezember im Handel erhältlich.

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell