Das gab's noch nie! SUPER RTL startet Weihnachts-Reihe mit über 40 Filmen

Zahlreiche deutsche Erstausstrahlungen

Weihnachtszeit ist Familienzeit. In diesem Jahr hat SUPER RTL ein besonders großes Paket geschnürt und zeigt ab Samstag, 13. November bis Weihnachten täglich (außer donnerstags) hochkarätige Weihnachtsfilme in der Primetime. Neben Genre-Klassikern wie "Der Grinch", "PS: Es weihnachtet sehr" oder Charles Dickens' "Die Weihnachtsgeschichte" warten insgesamt 14 deutsche Erstausstrahlungen auf die Zuschauer*innen:

Liebe im Weihnachtspark (Samstag, 13. November, 20:15 Uhr)

Eine Eventplanerin reist aus Tennessee an, um eine bombastische Weihnachtsfeier in Dollywood zu organisieren. Dort angekommen trifft sie auf den Leiter des Themenparks, der sich erst noch davon überzeugen lassen muss, Hilfe anzunehmen.

Eine einzigartige Weihnachtsblume (Sonntag 14. November, 20:15 Uhr)

Hochzeitsplanerin Jessica Perez ist bekannt dafür, die Träume von jungen Bräuten wahr werden zu lassen. Als sich eine wichtige Klientin die seltene Weihnachtsblume für ihre Hochzeit wünscht, reist Jessica extra ins ferne Alaska, um dort nach der besonderen Pflanze zu suchen. Dabei wird sie nicht nur von der weihnachtlichen Feststimmung eines kleinen Städtchens, sondern auch von einem gutaussehenden Einheimischen verzaubert.

Der Weihnachtswunsch des Jahres (Freitag, 19. November, 20:15 Uhr)

Lucy spielt in ihrer Kleinstadtgemeinde jedes Jahr den Weihnachtsmann. Ein kleines Mädchen kommt mit einem ganz besonderen Weihnachtswunsch zu ihr: "Ein Weihnachten wie früher". Während Lucy der Erfüllung dieses Wunsches nachgeht, erfüllt sie sich unerwartet auch ihre eigenen Wünsche.

Christmas on Ice - Liebe lässt die Herzen schmelzen (Samstag, 20. November, 20:15 Uhr)

In dieser weihnachtlichen Liebeskomödie setzen sich eine ehemalige Eiskunstläuferin und ein Hockeyspieler für die Rettung einer Eislaufbahn ein. Dabei kommen sich die beiden allmählich näher.

Weihnachten in der Holly Lane (Montag, 22. November, 20:15 Uhr)

Die Kindheitsfreundinnen Sarah, Riley und Cat kehren als Erwachsene in ihre Heimatstadt zurück und erinnern sich an die glücklichen Weihnachtsfeste, die sie gemeinsam verbrachten. Nun wollen sie den Weihnachtszauber von früher wieder zum Leben erwecken.

Izzy gegen die Weihnachtsräuber (Freitag, 26. November, 20:15 Uhr)

Kurz vor den Weihnachtsferien bleibt Izzy alleine in ihrer Schule zurück, gefangen in einem Schneesturm. Als drei Räuber versuchen in die Schule einzubrechen und den Schuldirektor entführen, ist Izzy die einzige, die die Situation retten kann.

Weihnachten im Starlight Café (Sonntag, 28. November, 20:15 Uhr)

Annie will das Café ihrer Familie vor dem Abriss bewahren und das noch vor Weihnachten.

Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels (Samstag, 4. Dezember, 20:15 Uhr)

Kurz vor den Feiertagen trifft ein heftiger Schneesturm auf die Stadt Cleveland und der gesamte Flugverkehr liegt lahm. Auch die Maschine der jungen Pilotin Nina muss auf dem Boden bleiben. Da die Hotels überfüllt sind, bietet Nina ihrem arroganten Flugkollegen Brady widerstrebend einen Schlafplatz in ihrem Elternhaus an. Schon bald merken die beiden, dass der Sturm das beste war, was ihnen passieren konnte.

Weihnachten ahoi! (Mittwoch, 8. Dezember, 20:15 Uhr)

Die junge Zeitungs-Reporterin Maddie begibt sich auf eine Kreuzfahrt während der Feiertage. An Bord des Schiffes enthüllt sie nicht nur ein brisantes Geheimnis, sondern kommt auch dem gutaussehenden Marineoffizier näher.

Das Weihnachtskarussell - Alles dreht sich um die Liebe (Sonntag, 12. Dezember)

Lila wird kurz vor Weihnachten damit beauftragt, das alte Karussell der königlichen Familie von Ancadia zu restaurieren, als Überraschung für die Nichte des Prinzen. Als sich der Prinz selbst dazu bereit erklärt, Lila bei der Restauration zu helfen, kommen sich die beiden schnell näher.

Eine Weihnachtsliebe zum Festhalten (Montag, 13. Dezember, 20:15 Uhr)

Die junge Sportfotografin Sophie kehrt über die Feiertage in ihre Heimatstadt zurück, um sich um ihre Großmutter zu kümmern. Schnell wird sie jedoch auf den gutaussehenden Nachbarn aufmerksam, der offensichtlich Hilfe dabei gebrauchen könnte...

Einsatz für Dr. Christmas (Mittwoch, 15. Dezember, 20:15 Uhr)

Zoey ist es gewohnt, als Ärztin durch das ganze Land zu reisen und nie lange an einem Ort zu verweilen. Als sie jedoch über die Feiertage in eine Kleinstadtklinik versetzt wird, ist sie überrascht, wie schnell sie sich dort zuhause fühlt.

Der Weihnachtswalzer (Sonntag, 19. Dezember, 20:15 Uhr)

Avery träumt seit ihrer Kindheit von einer märchenhaften Weihnachtshochzeit. Kurz vor der Trauung wird sie jedoch von ihrem Verlobten stehen gelassen. Avery beschließt, die gebuchten Tanzstunden für den Hochzeitstanz trotzdem wahrzunehmen und kommt dem attraktiven Tanzlehrer näher.

Weihnachten ist mehr als nur ein Wort (Mittwoch, 22. Dezembr, 20:15 Uhr)

Die geplante Kolumne von Schriftstellerin Kayleigh wird nur zwölf Tage vor Weihnachten überraschend abgesagt. Um sich ein neues Projekt zu schaffen, versucht Kayleigh stattdessen wieder Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen. Als jedoch der Mann auftaucht, der der Star ihrer Kolumne werden sollte, fliegen die Funken.

