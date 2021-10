SUPER RTL

Erlebniskino mit Idefix: SUPER RTL bringt neue Serie zum Start auf die große Leinwand

Köln (ots)

Idefix, der clevere Hund aus dem Asterix-Universum, bekommt ab November seine eigene Animationsserie - und feiert dies mit einem großen Auftritt im Kino. Schon vor der deutschen Erstausstrahlung bei SUPER RTL bringt der Kölner Sender in Kooperation mit der Kreativ-Agentur Studio57 vier Folgen von "Idefix und die Unbeugsamen" am 30. und 31. Oktober in rund 250 deutsche Kinos. Mit dabei auf der Leinwand ist der Sänger Luca Hänni, der als Erzähler durch die Serie führt und das junge Kinopublikum in eigens gedrehten Spots direkt anspricht. Vor Ort erwarten die kleinen und großen Zuschauer*innen spannende Mitmachaktionen, Fan-Artikel und weitere Überraschungen.

Am Standort Köln können sich die Fans zusätzlich auf weitere Specials und Give-aways freuen. Bereits ab 29. Oktober schmückt den Mediapark ein sechs Meter großer aufgeblasener Idefix sowie eine Fotobox, die zu Schnappschüssen vor originellen Hintergrundmotiven mit dem tierischen Helden einlädt. Wenn dann am 31. Oktober dort auch das Erlebniskino stattfindet, wird das Event vom Kinder- und Familiensender TOGGO Radio begleitet, den die Kinder am Kölner CINEDOM hautnah im mobilen Studio erleben können.

SUPER RTL strahlt "Idefix und die Unbeugsamen" ab dem 5. November täglich um 19.45 Uhr aus. Das als Prequel angelegte CGI-Format stellt erstmals die Abenteuer von Hund Idefix in den Vordergrund, bevor er Obelix' treuer Begleiter wurde. Der typische Humor und die bekannten Motive der Abenteuer der wagemutigen Gallier, die Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo vor über 60 Jahren erschaffen haben, werden dabei in den zunächst 39 Episoden à 11 Minuten aufgegriffen und in die Tierwelt übertragen. Uderzo überwachte selbst die ersten Etappen der Entstehung der Serie.

Eine Übersicht über alle teilnehmenden Kinos gibt es auf TOGGO Eltern:

https://www.toggoeltern.de/erlebnis-kino-mit-idefix

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell