SUPER RTL

SUPER RTL zeigt Animationsserie "Idefix und die Unbeugsamen" in deutscher Erstausstrahlung und startet die große "Asterix und Obelix Woche"

Sendedatum: ab Freitag, 5. November, täglich um 19:45 Uhr

Köln (ots)

Die von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo vor über 60 Jahren geschaffene Asterix-Reihe ist mit über 380 Mio. verkauften Exemplaren eine der erfolgreichsten Comicreihen der Welt. Obelix' treuer Begleiter Idefix stand dabei bislang selten im Mittelpunkt. Dies ändert die gleichnamige Animationsserie für Kinder, mit der SUPER RTL den berühmten Hund in der ersten TV-Serie aus dem Asterix-Universum auf die Bildschirme bringt.

Das als Prequel angelegte CGI-Format Idefix und die Unbeugsamen (Frankreich 2021) stellt erstmals die Abenteuer des Vierbeiners in den Vordergrund, bevor er auf Asterix und Obelix stieß. Der typische Humor und die bekannten Motive der Abenteuer der wagemutigen Gallier werden dabei in den zunächst 39 Episoden à 11 Minuten aufgegriffen und in die Tierwelt übertragen. Fans können sich zudem auf Gastauftritte bekannter Figuren aus der Comic- und Filmreihe freuen. SUPER RTL zeigt Idefix und die Unbeugsamen ab Freitag, 5. November, täglich um 19:45 Uhr.

Wir befinden uns im Jahre 52 vor Christus. Ganz Lutetia ist von den Römern besetzt. Ganz Lutetia? Nein. Eine Schar unbeugsamer Tiere, angeführt von Idefix, leistet dem Eindringling Widerstand.

Um den Start der französischen Animationsserie gebührend zu feiern, nimmt SUPER RTL ab Freitag, 5. November zudem eine Auswahl der beliebtesten Animations- und Realfilme aus dem Asterix-Universum ins Programm. Die Super Asterix und Obelix Woche umfasst insgesamt sieben Filme, die allesamt zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden:

Freitag, 05.11.2021: Asterix im Land der Götter

Samstag, 06.11.2021: Asterix - Sieg über Cäsar

Sonntag, 07.11.2021: Asterix bei den Briten

Montag, 08.11.2021: Asterix in Amerika

Dienstag, 09.11.2021: Asterix und die Wikinger

Mittwoch, 10.11.2021: Asterix & Obelix gegen Caesar

Donnerstag, 11.11.2021: Asterix & Obelix: Mission Kleopatra

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell