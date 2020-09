SUPER RTL

"Ninja Warrior Germany Kids" startet bei SUPER RTL

Köln (ots)

"Ninja Warrior Germany Kids" startet bei SUPER RTL

Sendedatum: Ab Freitag, 18. September wöchentlich um 19:40 Uhr

Köln, 15. September 2020: Die stärkste Show Deutschlands gibt es ab sofort auch für Kids, mit allem was dazu gehört - einem spektakulären Hindernis-Parcours, Athletinnen und Athleten, die Unglaubliches leisten und natürlich jeder Menge Spaß!

Ninja Warrior Germany Kids (D 2020) ist das Show-Highlight des Jahres für die ganze Familie. Erstmals stellen sich 64 wagemutige Nachwuchs-Ninjas in den Alterskategorien 10-11 Jahre und 12-13 Jahre der Herausforderung und wachsen über sich hinaus, um sich von der Vorrunde über das Halbfinale bis zum Finale durch den anspruchsvollen Parcours zu hangeln, zu klettern und zu balancieren. Der Schwierigkeitsgrad der Hindernisse wurde behutsam an die jungen Altersklassen angepasst, ohne dabei an Spannung zu verlieren. Doch im Vordergrund steht jederzeit der Spaß der Kids an Bewegung und sowie die einmalige Herausforderung.

Gewohnt schlagfertig, mit viel Witz und großer Begeisterung führen die bekannten Kommentatoren Jan Köppen und Frank Buschmann auch bei NINJA WARRIOR GERMANY KIDS durch die packende Show. Hautnah am Geschehen ist die neue Field-Reporterin Julia Beautx. Die erfolgreiche Influencerin interviewt die Kids, feuert sie an, oder spendet auch mal tröstende Worte.

Die 14 Episoden der ersten Staffel teilen sich in acht Vorrunden-Shows (je vier pro Altersklasse) sowie zwei Halbfinal-Shows und zwei Final-Shows auf und werden wöchentlich freitags um 19:40 Uhr bei SUPER RTL gezeigt. In der ersten Episode treten unter anderem folgende Kids der Altersklasse 10-11 Jahre an: Tobias und Michael (10) aus Münster, Sara (11) aus Lindlar, Leander (11) aus St. Wendel, Ella (11) aus Frankfurt sowie Costin (11) aus Zülpich.

Pressekontakt:

Yasmina Kilinc

RTL DISNEY Fernsehen GmbH

Telefon: +49 (0) 221 / 456 - 51016

yasmina.kilinc@superrtl.de

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell