Zum Tod von Albert Uderzo: SUPER RTL nimmt kurzfristig Asterix-Filme ins Programm

Sendedatum: 24. März, ab 20:15 Uhr

Köln (ots)

Er galt als einer der Pioniere des Comics - Albert Uderzo ist heute im Alter von 92 Jahren verstorben. Seit Ende der 50er Jahre macht das legendäre gallische Gespann Asterix und Obelix in den millionenfach verkauften Comics von Zeichner Albert Uderzo und Autor René Goscinny kurzen Prozess mit den römischen Legionen von Julius Cäsar. Die Comicbände voller Witz und Charme erfreuen seit jeher Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt, wurden in über 100 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt.

SUPER RTL nimmt den Tod der Comic-Ikone zum Anlass, heute Abend kurzfristig sein Programm zu ändern und würdigt Uderzos Erbe mit der Ausstrahlung von zwei Asterix-Klassikern. Los geht es um 20:15 Uhr mit dem Zeichentrickfilm Asterix - Operation Hinkelstein (Frankreich/Deutschland 1989), in dem Obelix ganz Gallien in Gefahr bringt, als er Druide Miraculix versehentlich mit einem Hinkelstein trifft. Direkt im Anschluss muss sich das ungleiche Duo in Asterix und die Wikinger (Frankreich/Dänemark 2006) erneut beweisen, als sie die Entführung des Neffen von Majestix aufklären müssen.

