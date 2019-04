SUPER RTL

SUPER RTL zeigt Vorschulserien "Super Wings" und "44 Cats" in deutscher Erstausstrahlung

Sendeplatz: ab Montag, 29. April um 8 Uhr, immer werktags

Köln (ots)

Bei Toggolino, dem SUPER RTL Programmangebot für die jüngsten Zuschauer, machen Vorschüler erste Fernseherfahrungen in einem sicheren Umfeld. Eltern wissen, dass ihre Kinder hier altersgerecht und mit viel Humor unterhalten werden und ganz nebenbei noch etwas über Werte wie Freundschaft oder Verantwortungsbewusstsein lernen. Ob "Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten", "Peppa Pig" oder "Bob der Baumeister" - bei Toggolino gibt es die Lieblingsserien der kleinen Zuschauer. Ab Montag, 29. April sorgt SUPER RTL nun für doppelten Nachschub: Mit Super Wings (China/Südkorea/USA 2017) und 44 Cats (Italien 2018) nimmt der Kölner Sender gleich zwei neue Vorschulformate ins Programm. Beide Serien stehen zudem in der Toggolino App als Stream bereit.

Super Wings (ab Montag, 29. April, immer werktags um 08:00 Uhr, 18 Folgen): Die Super Wings sind alles andere als gewöhnliche Flugzeuge. Denn die kleinen Flieger haben ganz besondere Fähigkeiten. So können sie tauchen, buddeln, bohren, mit Tieren sprechen - und dank ihrer speziellen "Robo-Anzüge" noch vieles mehr! Die quirlige Joy koordiniert am Flughafen den Versand von Paketen in alle Welt und schickt die Super Wings rund um den Globus. Düsenflugzeug Jett freut sich über jeden neuen Auftrag, denn in der Ferne gibt es viel zu entdecken: neue Länder, neue Kulturen und das ein oder andere Wort in einer fremden Sprache! Und sollte es bei der Paketauslieferung zu Problemen kommen, kann sich Jett voll und ganz auf Joy verlassen: Sie kann jederzeit einen von Jetts fantastischen Flugzeugfreunden zur Unterstützung schicken, denn die Super Wings helfen Jett, wann immer er sie braucht. Neben Rettungshubschrauber Dizzy, Propellerflugzeug Donnie und Kunstflieger Jerome wurde die Flotte gerade erweitert: Nun sorgen auch Weltraumflugzeug Astra oder Spionageflugzeug Ace dafür, dass jedes von Jetts Abenteuern ein gutes Ende nimmt.

44 Cats (ab Montag, 29. April, immer werktags um 08:10 Uhr, 40 Folgen): In der Garage von Oma Pinas altem Haus haben die Buffycats Lampo, Milady, Pilou und Metti ihr Clubhaus eingerichtet. Die vier Kätzchen sind nicht nur beste Freunde, sondern spielen auch gemeinsam in einer Band. Ihre lauten Auftritte machen Nachbar Vincent ganz verrückt. Mit seinem fiesen Kater Boss will er Oma Pina und ihre vierbeinigen Mitbewohner am liebsten für immer aus ihrem Domizil vertreiben. Das lassen sich die Buffycats natürlich nicht bieten! Mit Unterstützung von 40 Katzen aus der Nachbarschaft durchkreuzen sie immer wieder die Pläne des Miesepeters von nebenan. Und sollte es doch mal knapp werden, gibt es immer noch Oma Pinas Geheimwaffe: Ihre nach altem Familienrezept zubereiteten Spaghetti mit Fleischklößchen verleihen den Buffycats Superkräfte!

