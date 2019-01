Köln (ots) - Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 22,0 Prozent in der Kinderzielgruppe 3-13 Jahre (06:00 bis 20:15 Uhr) konnte SUPER RTL die Marktführerschaft im vergangenen Jahr erfolgreich behaupten. Der öffentlich-rechtliche KiKA kam auf 17,7 Prozent, die werbefinanzierten Konkurrenten Disney (11,2 Prozent) und Nickelodeon (7,4 Prozent) wurden erneut auf die Plätze verwiesen. Ein weiterer Höhepunkt: Mit einem Marktanteil von 37,9 Prozent feierte SUPER RTL am 11. Dezember den besten Tag seit Sendestart 1995.

Geschäftsführer Claude Schmit: "2018 war ein hervorragendes Jahr für uns. Dass wir es geschafft haben, stärker als die beiden Weltkonzerne Disney und Nickelodeon zusammen zu sein, macht mich besonders stolz. Für das kommende Jahr haben wir uns viel vorgenommen. Insbesondere im Bereich Eigenproduktion sowie beim Ausbau unserer digitalen Angebote werden wir erhebliche Mittel investieren, um unsere Zuschauer auf allen Plattformen mit unseren Inhalten zu begeistern. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird."

Für die überzeugenden Marktanteile waren zahlreiche Formate verantwortlich, besonders hervorzuheben ist jedoch "PAW Patrol". Mittlerweile schaut jedes zweite Kind im Vorschulalter die Abenteuer der hilfsbereiten Welpen, Spitzenmarktanteile von über 65 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. Auch Neuzugang "Peppa Pig" (durchschnittlich 34,1 Prozent) kam im Vorschulprogramm Toggolino auf herausragende Quoten. Eigenproduktionen wie die Spielshow "Super Toy Club" (23,1 Prozent) oder das Wissensmagazin "Woozle Goozle" (19,2 Prozent) landeten am Vorabend ebenfalls ganz oben in der Gunst der Zuschauer.

Auch in der abendlichen Primetime lief es für SUPER RTL sehr gut. Bei den Zuschauern 14-59 Jahre lag der Marktanteil bei 2,1 Prozent (20:15 bis 00:00 Uhr). Insbesondere die starken True-Crime-Formate (z.B. "On the Case - Unter Mordverdacht" mit 2,4 Prozent oder "Snapped - Wenn Frauen töten" mit 2,1 Prozent) sowie ausgewählte Serienklassiker ("Dr. House" mit 2,5 Prozent, "CSI: Miami" kam auf 2,4 Prozent) punkteten mit überdurchschnittlich hohen Quoten.

