Dem Himmel so nah - neues Doppeldecker-Flaggschiff von Setra setzt Maßstäbe in Sachen Fahrkomfort, Sicherheit und Effizienz

Valencia (ots) - Fahrvorstellung des Setra Doppelstockbusses S 531 DT in Valencia - das Fahrzeug aus dem EvoBus Werk in Neu-Ulm setzt Maßstäbe in seinem Segment und überzeugt mit aufregendem Design

Anmoderation:

Busreisen sind beliebt wie nie! Das Klischee, dass sich nur Senioren und Schulklassen in einen Reisebus zwängen, hat längst ausgedient. Ein Blick in aktuelle Statistiken zeigt: Mittlerweile hat sich in allen Altersklassen herumgesprochen, dass Busreisen sicher, komfortabel und in der Regel auch billiger als der Flieger sind. Ein Segment bei den Reise- und Fernlinienbussen wächst dabei auffällig rasant: Doppelstockbusse. In Valencia haben Journalisten aus ganz Europa in diesen Tagen Gelegenheit, so etwas wie die S-Klasse unter den Doppelstockbussen auf Herz und Nieren zu testen: den Setra S 531 DT. Der 14 Meter lange und vier Meter hohe Reisebus sorgt alleine schon wegen seiner schieren Größe und seines aufsehenerregenden Designs für jede Menge Hingucker rund um die spanische Hafenstadt. Keine Frage: Doppelstockbusse faszinieren und der Markt für die imposanten Transportmittel wird weiter wachsen, sagt Axel Stockinger, Geschäftsleiter Vertriebsorganisation Deutschland der EvoBus GmbH:

O-Ton Axel Stockinger

Ich denke, dass die Marktbetreiber bewiesen haben, dass der Bus zum einen sehr sicher ist und zum anderen sehr komfortabel. Und, was viele Fahrgäste am Bus jetzt schätzen, ist die Möglichkeit, an Bord ihre Unterhaltungselektronik einzusetzen, weil ja alle Fahrzeuge im Reisebusmarkt mit W-LAN ausgestattet sind und man mit seinem Smartphone surfen kann und Dienste in Anspruch nehmen kann, die ich bei der Bahn noch nicht überall in Anspruch nehmen kann. Und beim Doppeldecker in der Fernlinie geht es darum, möglichst viele Passagiere zu befördern. Und gerade wenn man sich jetzt wieder so Stoßzeiten wie Ostern anschaut sieht man, dass auf den Fernlinien extrem viele Passagiere fahren. Und ein Doppelstockbus kann eben annähernd doppelt so viele Fahrgäste transportieren wie ein normaler Hochdecker mit dem gleichen Fahrpersonal, also zu den gleichen Kosten. (0:50)

Doppelstockbusse gelten sowohl in der Branche als auch bei den Fahrgästen als die Königsklasse unter den Reisebussen. Das wundert nicht, schließlich können Fahrzeuge wie der Setra S 531 DT bis zu 93 Passagiere befördern, was sie zu wahren Reiseriesen auf unseren Straßen macht. Und wer auf dem Oberdeck eines solchen Luxusliners auf vier Rädern unterwegs ist, für den vergeht die Reise im wahrsten Wortsinne tatsächlich fast wie im Flug...

O-Ton Axel Stockinger

Man ist etwas abgehoben von der Fahrbahn und man bekommt natürlich viel weniger Fahrgeräusche mit, speziell im Oberdeck. Man schwebt über der Fahrbahn, ohne dass man irgendwelche Motorgeräusche hört. Das ist schon beeindruckend. Und dazu genießt man eben auch eine tolle Aussicht. (0:16)

Doch natürlich haben die Setra-Ingenieure bei der Entwicklung ihres neuen Flaggschiffs nicht nur an den Komfort der Passagiere gedacht. Weil für die Busunternehmen insbesondere die Wirtschaftlichkeit eines Busses im Vordergrund steht, wurde beim S 531 DT auf maximale Effizienz Wert gelegt.

O-Ton Axel Stockinger

Wir haben das Fahrzeug in der Aerodynamik noch einmal optimiert, sodass es gegenüber der Vorgängergeneration zwischen acht und zehn Prozent weniger Treibstoff verbraucht. Übrigens sind auch diese Fahrzeuge mit ganz modernen Euro VI-Motoren ausgestattet, die - wir bezeichnen das als emissionsarm - praktisch keine Schadstoffe mehr ausstoßen. Das ist also an der Grenze der Nachweisbarkeit, was bei diesen Fahrzeugen aus dem Auspuff rauskommt. Sie sind sehr wirtschaftlich, weil - wenn man es auf den Fahrgast umrechnet - man auf einen Verbrauch von deutlich unter 0,5 Liter kommt, was natürlich enorm ist. (0:29)

Doch damit nicht genug: Der S 531 DT ist nicht nur der effizienteste, er ist auch der sicherste Bus seiner Art. Gleich zwei neue Sicherheits- und Assistenzsysteme feiern hier Weltpremiere für Omnibusse. Das Notbremssystem Active Brake Assist 4, das jetzt auch über eine Fußgängererkennung mit automatischer Bremsreaktion verfügt sowie der Sideguard Assist, ein Abbiege-Assistent, der die Spur rechts neben dem Omnibus über dessen komplette Länge überwacht. Busfahren wird also noch sicherer als es ohnehin schon ist. Aber wie sieht das Urteil des neutralen Fachmanns zum neuen Flaggschiff aus dem EvoBus Werk in Neu-Ulm aus? Thorsten Wagner, Testredakteur der Fachzeitschrift "lastauto omnibus" mit seinem Fazit:

O-Ton Thorsten Wagner

Was mich beeindruckt ist, wie einfach und leichtfüßig sich das Fahrzeug fährt. Man glaubt es nicht, denn es sind ja wirklich fast 30 Tonnen, die man bewegt. Aber im Grunde fährt er sich nicht anders als ein normaler Dreiachser-Bus. Das Fahrwerk ist nochmal verfeinert und optimiert bei dem Fahrzeug und das macht sich schon sehr bemerkbar. Sehr komfortabel, sehr sicher im Fahrverhalten. Also das Auto ist sehr gut durchentwickelt und macht Spaß. Man muss sagen, das Fahrzeug hat eindeutig die Nase vorn im Doppeldeckermarkt. (0:38)

Abmoderation:

Noch effizienter, noch komfortabler und vor allem noch sicherer. Journalisten aus ganz Europa haben sich in Valencia von den herausragenden Eigenschaften des neuen Doppelstockbusses S 531 DT überzeugen können.

