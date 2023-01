Fiberstar, Inc.

Fiberstar, Inc. bringt neue Bio-Zitrusfasern für Lebensmittel und Getränke auf den Markt

River Falls, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Fiberstar, Inc., das führende Unternehmen für innovative Zitrusfasern, hat eine Reihe neuer Bio-Zitrusfasern auf den Markt gebracht – die Citri-Fi®-400-Serie. Diese neuen Zitrusfasern sind eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach natürlichen, nachhaltigen und biologischen Lebensmittelzutaten. Zu den markttreibenden Faktoren für den Anstieg der Nachfrage gehören ein Wachstum bei Initiativen für Verbrauchergesundheit und -wohlbefinden, eine begrenzte Verfügbarkeit von Hydrokolloiden aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette und eine erhöhte Sichtbarkeit nachhaltiger Geschäftspraktiken.

„Wir sind begeistert, diese neuen Bio-Zitrusfasern in unser Portfolio aufzunehmen", sagte der Präsident und CEO von Fiberstar, Inc. John Haen. „Diese Erweiterung der Bio-Produktlinie erreicht einen neuen Markt, der für ein zusätzliches Umsatzwachstum für Fiberstar sorgen wird."

Wie die Flaggschiff-Serie Citri-Fi 100 ist diese neue Citri-Fi-400-Serie ein Beiprodukt des Entsaftungsprozesses von Zitrusfrüchten. Die Zusammensetzung von unlöslichen und löslichen Fasern in Form von intaktem nativem Pektin bietet Wasserspeicher- und Emulgierungseigenschaften mit einem angenehmen Mundgefühl. Aufgrund der dualen Funktionalität verbessert Citri-Fi 400 bei einer Nutzungsrate von weniger als 1 % die Textur, Stabilität und den Nährwert einer Vielzahl von Nahrungsmitteln und Getränken. Zu diesen Lebensmitteln gehören Backwaren, Molkereiprodukte, verarbeitetes Fleisch, Dressings, Soßen und tiefgekühlte sowie pflanzliche Lebensmittel wie Fleischersatzprodukte und Milchalternativen.

Citri-Fi 400 ist biozertifiziert von der USDA und von der Europäischen Union als Bio-Quelle zertifiziert. Diese Serie von aufgewerteten biologischen Zitrusfasern ist nicht genetisch modifiziert, nicht allergen, glutenfrei und hat keine E-Nummer. Die Kennzeichnungsoptionen umfassen Zitrusfasern, getrocknete Zitrusfrüchte und Zitrusmehl.

Erfahren Sie mehr in dem folgenden USDA-zertifizierten Video zu Bio-Zitrusfasern

Informationen zu Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Verbesserung der Lebensmittelleistung durch die Herstellung und Vermarktung von höherwertigen, pflanzlichen Lebensmittelzutaten konzentriert. Seine größte Marke, Citri-Fi®, ist eine natürliche, leistungsstarke Zitrusfaser, die nachhaltig aus Zitrusfrüchten hergestellt wird. Der physikalische Prozess, der frei von chemischen Modifikationen ist, erzeugt die Eigenschaften einer starken Wasserspeicherung und einer sauberen Emulgierung, die Bäckereiprodukten, Molkereiprodukten, Dressings, Soßen, gefrorenen Lebensmitteln, Getränken, Tierfutter, Milchalternativen und Fleischersatzstoffen zugutekommen. Citri-Fi ist zertifiziert als GRAS („generally recognized as safe"), als nicht allergen und als Non-GMO Project und hat keine E-Nummer. Fiberstar hat seinen Hauptsitz in River Falls, Wisconsin, produziert in Florida und Wisconsin und vertreibt Produkte weltweit in mehr als 65 Ländern.

j.stephens@fiberstar.net

Original-Content von: Fiberstar, Inc., übermittelt durch news aktuell