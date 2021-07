Odeon Entertainment & Fiction

Neu bei RTLZWEI: Odeon Entertainment produziert die Influencer-Serie "Echt Fame"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

- Neue Daily Soap nach einer Idee der beiden YouTube-Stars Jonas Ems & Jonas Wuttke - Wechselnde Gaststars aus der Welt der Influencer on air und in Social Media - 20 Folgen, Ausstrahlung in der Daytime 2021

RTLZWEI produziert zusammen mit Odeon Entertainment, einem erfolgreichen, auf Non-Fiction-Programme spezialisierten Produktionsunternehmen der LEONINE Studios, eine neue Daily-Soap für die junge Zielgruppe. Den Impuls für das neue Format gaben die beiden YouTube-Stars und Webvideo-Produzenten Jonas Ems und Jonas Wuttke. 2021 werden 20 Folgen von "Echt Fame" im Daytime-Programm ausgestrahlt. Für das Format konnten unter anderem Influencer*innen wie Rick Azas, Marvin Holm und Chany Dakota verpflichtet werden.

"Echt Fame" begleitet Nini, die ihr behütetes Leben vor den Toren Münchens verlässt, um nach Berlin zu ziehen. Dort absolviert sie ein Praktikum in einer Influencer-Agentur - und taucht damit in die Welt von Filter, Fame und Followern ein. Dabei zeigt die Soap sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten des Daseins als Content Creator. Schon bald ist Nini, der Umweltschutz ein besonderes Anliegen ist und die hinter die Fassade der glitzernden Frames und Filter-Bubbles blicken will, im Zentrum der Aufmerksamkeit - online wie offline...

Für die Umsetzung neue RTLZWEI-Soap konnten reichweitenstarke Influencer*innen wie Rick Azas (4,6 Mio. Follower auf der Videoplattform TikTok), Marvin Holm (2,3 Mio. TikTok-Follower) Nathan Goldblat (1,9 Mio. TikTok-Follower), Alex Freerun (1,5 Mio. TikTok-Follower) Fabian Baggeler (1,2 Mio. TikTok-Follower), Chany Dakota (über 300.000 Follower auf Instagram) und viele mehr als Gaststars gewonnen werden.

Martin Schneider, Geschäftsführer von Odeon Entertainment: "Die Produktion von 'Echt Fame' läuft bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns sehr, dieses neue, innovative Format für RTLZWEI umzusetzen. Das Format vereint zwei komplementäre Auswertungswelten miteinander und hat so das Potenzial die Sehgewohnheiten der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer perfekt zu bedienen - linear und on Demand. RTLZWEI versteht diese Zielgruppe sehr genau, umso mehr blicken wir mit Spannung und Vorfreude auf die Ausstrahlung in diesem Jahr."

Gerhard Putz, Leiter Digital Creative RTLZWEI: "Mit 'Echt Fame' produziert RTLZWEI einmal mehr eine frische Soap, die den Zeitgeist und die junge Zielgruppe im Blick hat. Gemeinsam mit profilierten Influencerinnen und Influencern und auf Basis der Serienidee von Jonas Ems und Jonas Wuttke, ist es uns gelungen, ein neues Serienformat zu kreieren, das neben der linearen Ausstrahlung auch auf allen digitalen Kanälen wie TVNOW, YouTube, TikTok und Instagram stattfindet."

"Echt Fame" wird von der Odeon Entertainment GmbH produziert.

Ausstrahlung: 2021 in der Daytime bei RTLZWEI

Über RTLZWEI:

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.

Über Odeon Entertainment:

Die Odeon Entertainment mit Büros und umfangreicher Produktionsinfrastruktur in Deutschland und Österreich, ist spezialisiert auf Produktionen im Bereich Factual Entertainment/Reality, Dokutainment, Light Entertainment/Doku Fiction und weltweite Übertragung von Live-Konzerten und Events. Odeon Entertainment realisiert gemeinsam mit moonvibe im Auftrag von TVNOW u.a. das erfolgreiche Serienformat VILLA DER LIEBE. Zu den Produktionen zählen außerdem Sozialreportagen wie ARMES DEUTSCHLAND und 90-minütige Dailies wie HARTZ ROT GOLD für RTLZWEI, True Crime Doku Fiction Formate wie KILLERFRAUEN für JOYN/TLC und Mystery Doku Fiction wie HAUNTED - SEELEN OHNE FRIEDEN für TLC. Für die österreichischen Privatsender ATV und Puls4 entstehen regelmäßig erfolgreiche, journalistische Reportage-Reihen und Dokutainment-Eigenentwicklungen wie TEENAGER WERDEN MÜTTER und MEI BOTSCHERTS LEBEN. Darüber hinaus produziert Odeon Entertainment im Auftrag der Metropolitan Opera New York einen Großteil der hochkarätigen 12-teilige Konzertreihe MET STARS LIVE IN CONCERT mit Künstlern wie Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Diana Damrau, Bryn Terfel und vielen mehr. Die Odeon Entertainment Produktion WIRT SUCHT FRAU für ATV wurde mit einer Romy, dem österreichischen Film- und Fernsehpreis, ausgezeichnet. Odeon Entertainment ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

Original-Content von: Odeon Entertainment & Fiction, übermittelt durch news aktuell