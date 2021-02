Odeon Entertainment & Fiction

"Villa der Liebe - Among Us In Reallife"

Odeon Entertainment, moonvibe und TVNOW kündigen zweite Serienstaffel an

München (ots)

- Nach dem Erfolg von VILLA DER LIEBE - 365 TAGE PARODIE folgt nun mit VILLA DER LIEBE - AMONG US IN REALLIFE die zweite Serienstaffel - Ab 18. März zeigt TVNOW zwölf neue Folgen, die sieben Tage lang exklusiv im Premium Bereich auf TVNOW zur Verfügung stehen - Im Anschluss werden wöchentlich zwei Folgen auf dem YouTube-Kanal VILLA DER LIEBE zu sehen sein

Odeon Entertainment, moonvibe und TVNOW kooperieren bei der Produktion von insgesamt vier Serienstaffeln, die auf TVNOW zu sehen sein werden. Nach dem großen Erfolg von VILLA DER LIEBE - 365 TAGE PARODIE folgt nun mit VILLA DER LIEBE - AMONG US IN REALLIFE die zweite zwölf-teilige Serie aus der Zusammenarbeit, von und mit den erfolgreichen YouTube Creators Jonas Wuttke und Jonas Ems.

Die Folgen der Comedy Parodie VILLA DER LIEBE - AMONG US IN REALLIFE werden sieben Tage lang exklusiv im Premium-Bereich auf TVNOW zum Abruf zur Verfügung stehen, bevor sie auch später auf dem VILLA DER LIEBE YouTube-Kanal zu sehen sind. Veröffentlicht werden nach und nach zwei Folgen pro Woche.

Darum geht es in VILLA DER LIEBE - AMONG US IN REALLIFE: Zwölf Influencerinnen und Influencer werden zu dem offiziellen "Among Us in Reallife Turnier" in eine Villa eingeladen, wo auf die Gewinner eine Million Euro wartet. Alle freuen sich wahnsinnig, doch aus dem Spiel, das rasend schnell beginnt, wird bitterer Ernst. Schnell verschwinden erste Spielerinnen auf mysteriöse Weise und während das Misstrauen unter den Teilnehmern immer weiter wächst, versuchen die Verlierer verzweifelt, einen Weg nach draußen zu finden. Für Liebe und gegenseitiges Kennenlernen wäre eigentlich genug Zeit, würde sie alle nicht eine Frage quälen: Wer sind die Verräter? Im Glauben das Spiel gemeinsam meistern zu können, wird auch die stärkste Liebe auf die Probe gestellt. Von nun an herrscht nur noch Unsicherheit und Konflikte bestimmen den Alltag. Wohin verschwinden die Influencer? Werden sie wieder auftauchen? Wer steckt hinter dem Ganzen? Und können sie ihren Geliebten noch vertrauen?

Die Rollen werden u.a. von bekannten Influencern gespielt, die sich selbst als fiktive Figuren in der Scripted Reality Comedy Serie verkörpern, darunter Jonas Ems (Jonas), Jonas Wuttke (Jonas), Regina Hickst (Regina), Gerrit Maybaum (Gerrit), Lina Baumann (Lina), Minh Nguyen (Melissa), Vanessa Borck (Vanessa CoupleOnTour), Katharina Stabrey (Ina CoupleOnTour), Theodor Carow (Theo), Maribel Todt (Maribel), Larissa Anja Neumann (Larissa), Keanu Rapp (Keanu) und Tim Rasch (Tim).

Über Odeon Entertainment

Die Odeon Entertainment mit Büros und umfangreicher Produktionsinfrastruktur in Deutschland und Österreich, ist spezialisiert auf Produktionen im Bereich Factual Entertainment/Reality, Dokutainment, Light Entertainment/Doku Fiction und weltweite Übertragung von Live-Konzerten und Events. Odeon Entertainment realisiert u.a. Sozialreportagen wie ARMES DEUTSCHLAND und 90-minütige Dailies wie HARTZ ROT GOLD für RTLZWEI, True Crime Doku Fiction Formate wie KILLERFRAUEN für JOYN/TLC, Mystery Dokumentationen wie HAUNTED - SEELEN OHNE FRIEDEN für TLC. Für die österreichischen Privatsender ATV und Servus TV entstehen regelmäßig erfolgreiche, journalistische Reportage-Reihen und Dokutainment-Eigenentwicklungen wie TEENAGER WERDEN MÜTTER, WER ZUERST KOMMT und MEI BOTSCHERTS LEBEN. Darüber hinaus produziert Odeon Entertainment im Auftrag der Metropolitan Opera New York einen Großteil der hochkarätigen 12-teilige Konzertreihe MET STARS LIVE IN CONCERT mit Künstlern wie Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Diana Damrau, Bryn Terfel und vielen mehr. Die Odeon Entertainment Produktion WIRT SUCHT FRAU für ATV wurde mit einer Romy, dem österreichischen Film- und Fernsehpreis, ausgezeichnet.

Odeon Entertainment ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

Über moonvibe

Die moonvibe GmbH ist ein Medienunternehmen der Influencer Jonas Ems und Jonas Wuttke. Als erfahrene Social Media Creator bieten sie mit ihrer Firma alles aus eigener Hand: Konzeption, Produktion und Distribution. Das Angebot umfasst Branded Content, Influencer Content, Original Content sowie ein eigenes Talent Management. Mit ihren Social Media Original Formaten KRASS KLASSENFAHRT und VILLA DER LIEBE, deren Staffeln stets unter Partizipation der relevantesten InfluencerInnen Deutschlands entstehen, haben sie bereits mehrfach erfolgreich den Aufbau von nachhaltigen Reichweiten vollzogen. KRASS KLASSENFAHRT ist eine der erfolgreichsten Webserien in Deutschland. Die Serie der moonvibe GmbH hat auf YouTube über 1.000.000 Abonnenten, die Folgen erreichen dort regelmäßig mehr als eine Million Video Views. Auch auf der Plattform JOYN, wo die Serie ebenfalls zu sehen ist, zählen die Staffeln seit der Veröffentlichung zu den meistgesehenen Serien überhaupt.

Über TVNOW

TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99 EUR).

