Unterstützung im Briefumschlag - Bundesverband Kinderhospiz mit Weihnachtspost-Aktion für Unternehmen

Berlin/Lenzkirch (ots) - Weihnachten steht vor der Türe: Für alle Unternehmen, die sich nun an das Versenden von Weihnachtsgrüßen an Geschäftspartner und Kunden machen, bietet der Bundesverband Kinderhospiz eine Möglichkeit, gleichzeitig mit dem Versenden guter Wünsche etwas Gutes zu tun.

Der Bundesverband Kinderhospiz (BVKH) setzt sich als Dachverband der deutschen Kinderhospizeinrichtungen für die über 40.000 Familien in Deutschland ein, die ein unheilbar krankes Kind haben, das in absehbarer Zeit sterben muss. Nicht nur, dass diese Arbeit fast ausschließlich von Spenden abhängig ist - auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat es die Kinderhospizarbeit schwer. Kinder und Tod - ein Tabuthema, bei dem die meisten am liebsten wegschauen.

"Zum Glück wird unser Einsatz für die Betroffenen von zahlreichen namhaften Prominenten und Künstlern unterstützt, die uns helfen, auf unser Thema aufmerksam zu machen", sagt BVKH-Geschäftsführerin Sabine Kraft. "Gerade zur Weihnachtszeit ist es uns besonders wichtig, die Familien nicht allein zu lassen. Sie verdienen jeden gemeinsamen Glücksmoment und jede Hilfe!"

Mit wunderschön gestalteten Weihnachtskarten, die exklusiv für den BVKH entworfen wurden und über dessen Online-Shop (www.bundesverband-kinderhospiz.de/weihnachtskarten) erhältlich sind, ist Unterstützung ganz leicht. Ab einer Menge von 250 Stück bedruckt der Bundesverband Kinderhospiz die Karten auch mit einem individuellen Text. Selbstverständlich sollen die Unterstützer auch als solche erkennbar sein: der BVKH bietet Einlegeblätter oder ein Banner für die Webseite der Unternehmen, die sich so für die Kinderhospizarbeit einsetzen. Selbstverständlich können an der Aktion auch Privatpersonen teilnehmen.

Informationen rund um den BVKH und die Aktion Weihnachtspost gibt es unter www.bundesverband-kinderhospiz.de oder telefonisch unter 07653/826-400.

Pressekontakt:

Anja Bieber

Schloß-Urach-Str.4

79853 Lenzkirch

07653/826 40 41

0176/46107816

pr@bundesverband-kinderhospiz.de

Original-Content von: Bundesverband Kinderhospiz e.V., übermittelt durch news aktuell