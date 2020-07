BearingPoint GmbH

Novum in der Entwicklungszusammenarbeit dank Blockchain

BearingPoint unterstützt erstes Go-live der Blockchain-Software TruBudget in Georgien. Die von der KfW entwickelte Software ermöglicht erstmals, Beschaffungen und Auszahlungen im Rahmen eines Entwicklungsprojektes transparent und fälschungssicher für alle Projektteilnehmer nachzuvollziehen.

Die von der KfW entwickelte Blockchain-Software TruBudget wird seit Anfang Juli in der Steuerung und Verwaltung von zwei KfW-finanzierten Entwicklungsvorhaben mit ca. 200 Mio. EUR Volumen in Georgien eingesetzt. Zum ersten Mal ist es in der Entwicklungszusammenarbeit möglich, Beschaffungen und Auszahlungen im Rahmen eines Vorhabens transparent und fälschungssicher für alle Projektteilnehmer seitens des Gebers und des Partnerlandes auf einer gemeinsamen Plattform zu bearbeiten.

Die georgischen Projektbeteiligten sehen einen großen Mehrwert durch TruBudget in ihrer Zusammenarbeit mit Gebern: Arbeiteten sie bisher in vielen unterschiedlichen Systemen mit nicht synchronisierten Informationen, wird der Arbeitsaufwand zur Einholung von Informationen durch die gemeinsame Plattform stark reduziert. Dadurch wird die Kommunikation mit ihren Gebern erheblich vereinfacht und beschleunigt.

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch effizienter gestalten

Durch TruBudget können die Mittel, die das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über die KfW in den verschiedenen Entwicklungsvorhaben oftmals mit dreistelligen Millionenbeträgen zur Verfügung stellt, für alle Beteiligten transparent verwaltet werden. Die Erfahrung mit TruBudget in den Partnerländern kann dem BMZ als Grundlage für zukünftige Finanzierungen dienen und damit die deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch effizienter gestalten.

Hierzu leistet TruBudget auch in Krisenzeiten - wie der aktuellen Corona-Krise - einen entscheidenden Beitrag. "Der Einsatz von TruBudget erlaubt eine schnelle und sichere Umsetzung von Fördergeldern in den Partnerländern. Wir können auf der Plattform jeden Schritt mit dem Partner abstimmen. Dank der Blockchain ist dabei jede Entscheidung verbindlich und nachvollziehbar. So können wir auf einen Großteil der aufwändigen Maßnahmen der Risikovorsorge verzichten", sagt Piet Kleffmann, Leiter der TruBudget Taskforce bei der KfW.

"BearingPoint begleitet die Entwicklung und Einführung von praxisorientierten Anwendungen der Distributed Ledger Technologie mit unserer Expertise und unseren Teams", ergänzt Alexander Schmid, Executive Advisor bei BearingPoint, und fügt an: "Innovation bedeutet gerade hier, die gehypten Technikutopien mit einem ganzheitlichen Verständnis des "wie" für die Kunden in wirtschaftlichen Nutzen zu übersetzen."

Georgien ist eines der ersten Länder, das die Blockchain-Software für seine Bedarfe in der internationalen Zusammenarbeit pilotieren wollte. BearingPoint unterstützte die Einführung durch Expertise zur Blockchain sowie durch die IT-Implementierung und das Akzeptanzmanagement vor Ort in Tiflis und Batumi. BearingPoint arbeitete eng mit den Projektverantwortlichen bei der KfW in Frankfurt sowie dem Finanzministerium und staatlichen Projektträgern in Georgien zusammen. Die Schaffung von Akzeptanz für die Software, der Aufbau des Anwendungs-Know-hows durch Mitarbeiterschulungen, sowie die technische Integration in bestehende IT-Systeme steht hierbei im Vordergrund.

