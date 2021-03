AVEVA

AVEVA und OSIsoft erschließen gemeinsam das Potenzial von Daten zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Industrieunternehmen

London und San Leandro, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Marktführer im Bereich industrieller Software führt "Performance Intelligence" ein, um die Führung im Bereich industrieller Software und Daten zu übernehmen

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Engineering- und Industriesoftware, hat sich mit OSIsoft zusammengeschlossen, um die wachsenden Anforderungen von Industrieunternehmen an das Informationsmanagement zu erfüllen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Das kombinierte Portfolio bringt das erstklassige Datenmanagement von OSIsoft mit der führenden Industriesoftware von AVEVA zusammen, um Performance Intelligence zu erschließen.

Performance Intelligence verbindet Informationen und künstliche Intelligenz (KI) mit menschlichen Erkenntnissen, um eine schnellere und präzisere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und so die Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Durch die Kombination der bewährten Funktionen des PI-Systems von OSIsoft mit der führenden Industriesoftware von AVEVA gibt Performance Intelligence den Menschen hinter den wichtigen Prozessen die reichhaltigen, zuverlässigen Daten, die sie benötigen, um den gesamten industriellen Lebenszyklus besser zu messen und zu verstehen. Zu den Bereichen, in denen Performance Intelligence wahrscheinlich den größten Einfluss haben wird, gehören organisatorische Produktivität, operative Agilität und Nachhaltigkeit.

Der globale Markt für Big Data und Analytik wächst exponentiell und wird bis 2022 voraussichtlich 274 Milliarden US-Dollar wert sein. Um der Zeit voraus zu sein, ist ein neues Verständnis des Umfangs und der Größenordnung industrieller Informationen erforderlich, um diese Daten effektiv nutzen zu können. Die Einsicht in industrielle Informationen von der Edge bis zum Unternehmen reduziert Ausfallzeiten, Produktionskosten und Energieverbrauch - so werden Ressourcen optimiert und Nachhaltigkeit gefördert. Unser kombiniertes Software-Portfolio treibt die digitale Transformation für über 20.000 Kunden weltweit voran und sorgt für operative Effizienz, um Menschen, Branchen und Gemeinschaften zu unterstützen.

Craig Hayman, CEO von AVEVA, sagte: "Gemeinsam definieren wir die Möglichkeiten von Industriesoftware neu. Durch Performance Intelligence können wir Datenwelten aus kühnen neuen Blickwinkeln betrachten und zu einem besseren Verständnis komplexer Wertschöpfungsketten anregen, um die Leistung zu steigern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Die kombinierte Wirkung von AVEVA und OSIsoft wird es unseren Kunden ermöglichen, komplexe Branchen effizienter zu managen. Unsere erweiterten Funktionen unterstreichen das Engagement von AVEVA, operative Agilität zu liefern, die Chancen in Geschäftswert für unsere Kunden verwandelt."

Philip Aiken AM, Chairman der AVEVA Group, kommentierte: "Die nachhaltige Leistung und das Wachstum von AVEVA haben die Voraussetzungen für die Übernahme eines Marktführers wie OSIsoft geschaffen. Unser gemeinsames Portfolio an Angeboten und potenziellen neuen Fähigkeiten wird dazu beitragen, die langfristige Strategie von AVEVA für Wachstum und Marktführerschaft im Bereich industrieller Software und Informationsmanagement zu verwirklichen, indem wir den soliden Wachstumskurs beschleunigen und Kunden weiterhin auf ihrer Digitalisierungsreise unterstützen."

Jean-Pascal Tricoire, CEO und Chairman von Schneider Electric, dem Hauptaktionär und Allianzpartner von AVEVA, kommentierte die heutige Ankündigung wie folgt: "Durch den Zusammenschluss von AVEVA und OSIsoft entsteht ein führendes Unternehmen für industrielle Software und Daten. Durch sein erweitertes Ökosystem und sein breiteres, tieferes Portfolio bietet AVEVA ein höheres Maß an Effizienz, um die digitale Transformation von Industrien zu unterstützen. Wir unterstützen den agnostischen Ansatz von AVEVA und arbeiten mit Kunden und Partnern zusammen, um integrierte Lösungen anzubieten, die die Leistung und betriebliche Agilität steigern."

"Wir bewundern die Innovationskraft unserer Kunden - der Menschen, die die wesentlichen Industrien unserer Gesellschaft betreiben - die unsere Technologie jeden Tag nutzen, um die Leistung zu verbessern, Gesundheit und Sicherheit zu schützen, die Lichter am Leuchten zu halten und die Welt reibungsloser laufen zu lassen", sagte OSIsoft-Gründer Dr. J. Patrick Kennedy. "Sie haben uns dazu inspiriert, uns mit AVEVA zusammenzuschließen, damit wir unseren Wirkungsbereich erweitern und den Wert, den wir in ihre wichtige Arbeit einbringen können, erhöhen können."

"Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für AVEVA. Sie ermöglicht es unserem Team, auf die große Führungserfahrung und das Fachwissen von Dr. J. Patrick Kennedy zurückzugreifen. Wir fühlen uns geehrt, die Reise gemeinsam mit Pat in seiner neuen Rolle als Chairman Emeritus fortzusetzen. Mit Performance Intelligence, können wir mit Zuversicht sagen, dass AVEVA den Weg zum Führer für Industriesoftware und -daten ebnet und damit den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für den Markt für Industriesoftware einläutet", schließt Hayman.

Informationen zu AVEVA

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, treibt die digitale Transformation für Industrieunternehmen voran, die komplexe betriebliche Prozesse steuern. Mit Performance Intelligence verbindet AVEVA die Leistungsfähigkeit von Informationen und künstlicher Intelligenz (KI) mit menschlichen Erkenntnissen, um eine schnellere und genauere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und die Industrie dabei zu unterstützen, die operative Leistung und Nachhaltigkeit zu steigern. Unsere Cloud-fähige Datenplattform, kombiniert mit Software, die Design, Konstruktion und Betrieb, Anlagenleistung, Überwachung und Steuerungslösungen umfasst, liefert nachweislich Geschäftswert und Ergebnisse für über 20.000 Kunden weltweit, unterstützt durch das größte industrielle Software-Ökosystem, einschließlich 5.500 Partner und 5.700 zertifizierte Entwickler. AVEVA hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter an 90 Standorten in mehr als 40 Ländern. Für weitere Details besuchen Sie uns: www.aveva.com

Copyright © 2021 AVEVA Solutions Limited. Alle Rechte vorbehalten. AVEVA Solutions Limited ist Eigentum der AVEVA Group plc. AVEVA, die AVEVA-Logos und AVEVA-Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der AVEVA Group plc oder ihrer Tochtergesellschaften in Großbritannien und anderen Ländern. Andere Marken und Produktnamen sind die Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

External.communications@aveva.com

Original-Content von: AVEVA, übermittelt durch news aktuell