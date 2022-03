Gruner+Jahr, BRIGITTE

ntv-Moderatorin Sabrina Marggraf ist die neue Stimme des BRIGITTE Academy-Podcast "What the Finance"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der BRIGITTE Academy Finanz-Podcast "What the Finance" bekommt eine neue Hostin. Die ntv-Moderatorin und Börsenexpertin Sabrina Marggraf folgt auf Anissa Brinkhoff, die Gruner + Jahr zum Jahresbeginn auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der Podcast "What the Finance" wird von der Audio Alliance produziert und erscheint alle zwei Wochen montags bei AUDIO NOW sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

"What the Finance" ist der erfolgreiche Finanz-Podcast für Frauen. Mittlerweile sind fast 60 Folgen verfügbar, in denen das Einmaleins der Geldanlage und Basics zur privaten Vorsorge ausführlich behandelt wurden. In Kooperation mit ntv und mit der Wirtschaftsjournalistin Sabrina Marggraf als neuer Hostin steigt der Podcast noch tiefer in die Finanz-Thematik ein. Die ntv-Moderatorin berichtet seit 2008 von der Frankfurter Börse und ist immer live dabei, wenn neue Finanzthemen und Trends auftauchen. In jeder Podcastfolge trifft sie spannende Persönlichkeiten und Expert:innen, um Frauen Sicherheit und Expertise in Sachen Finanzen zu vermitteln und viele Aha-Momente zu schaffen.

In ihrer ersten Folge spricht Sabrina Marggraf mit Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des deutschen Aktieninstituts in Frankfurt am Main, über "Sinnvolles Shoppen an der Börse": Was ist dran am Aktien-Hype, wie wählt man Aktien aus und wie hoch ist das Risiko einer Investition? Zudem wird die Frage beantwortet, ob man irgendwann zu alt ist, um Aktien zu kaufen.

Sabrina Marggraf: "Das Thema 'Frauen und Finanzen' liegt mir schon sehr lange am Herzen und ich verfolge den BRIGITTE Academy-Podcast bereits seit der ersten Folge. Ich freue mich sehr, dass ich ´What the Finance' nun hoste und damit mein Debüt im Podcast-Markt feiere."

Original-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell