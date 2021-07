Gruner+Jahr, BRIGITTE

Presseeinladung & Terminankündigung: BRIGITTE LIVE im Gespräch mit Armin Laschet

Hamburg/Berlin, 05.07.2021 (ots)

Wann? 07. Juli 2021, Veranstaltungsbeginn 18:30 Uhr

Wo? ASTOR Film Lounge Berlin (Kurfürstendamm 225, 10719 Berlin)

Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßt BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber am 07. Juli 2021 um 18:30 Uhr den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet in der ASTOR Film Lounge Berlin. In dem Gespräch wird es nicht nur um Politik gehen, sondern auch um Persönliches.

Wenn Sie vor Ort nicht mit dabei sein können, laden wir Sie herzlich ein, per Livestream unter www.brigitte.de/live an der Veranstaltung teilzunehmen.

Original-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell