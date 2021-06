Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE LIVE-Interviews mit den drei Kanzlerkandidat:innen live zu sehen im Programm von NTV und im Livestream bei BRIGITTE.DE, RTL.DE, NTV.DE und STERN.DE

Hamburg (ots)

In der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßen BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleiterin Zeitgeschehen, die Spitzenkandidat:innen der diesjährigen Bundestagswahl in der ASTOR Film Lounge in Berlin zu einem Livetalk über Politik und Persönliches. Die Interviews mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz werden im Livestream auf BRIGITTE.DE, RTL.DE, NTV.DE und STERN.DE zu sehen sein. Zudem überträgt NTV die Politik-Talks live. Auch die zu RTL gehörenden Radiosender werden Inhalte der Gespräche aufgreifen.

Den Auftakt macht am 1. Juli Annalena Baerbock, am 7. Juli ist Armin Laschet zu Gast, und am 28. Juli 2021 folgt Olaf Scholz. Alle Veranstaltungen starten um 18:30 Uhr.

Stephan Schäfer, CEO Gruner + Jahr und Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL Deutschland: "Die BRIGITTE LIVE-Reihe ist seit vielen Jahren etabliert und hat in den Wahlkämpfen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil sich die Politik hier besonders menschlich zeigt. In diesem Jahr erreichen wir durch die Bündelung unserer Kräfte von STERN über RTL bis NTV eine so große Reichweite für das renommierte Talkformat wie nie zuvor. Wir unterstreichen damit erneut unseren Anspruch, mit gutem Journalismus ein großes Publikum zu erreichen."

