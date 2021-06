Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE LIVE begrüßt die Spitzenkandidat:innen der Bundestagswahl 2021 in der ASTOR Film Lounge Berlin

Livestream für alle Interessierten

Hamburg (ots)

- 01. Juli 2021: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock - 07. Juli 2021: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet - 28. Juli 2021: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz

Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßen BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, die Spitzenkandidat:innen der diesjährigen Bundestagswahl in der ASTOR Film Lounge in Berlin. Den Auftakt macht Annalena Baerbock am 1. Juli 2021, am 7. Juli 2021 ist Armin Laschet zu Gast und drei Wochen später, am 28. Juli 2021, folgt Olaf Scholz. Die Interviews werden live auf www.brigitte.de/live ohne Voranmeldung und kostenlos zu sehen sein.

Die drei Politiker:innen wollen die Bundestagswahl 2021 für sich entscheiden und Deutschland in den nächsten Jahren verändern. Neben aktuellen politischen Themen geht es auch um persönliche Fragen: Was bewegt die Politiker:innen gerade? Wie haben sie die zurückliegenden Jahre erlebt? Wie haben sie sich verändert? Und was sind ihre Ziele - politisch aber auch privat?

Brigitte Huber: "Wir freuen uns auf drei spannende Abende und besondere Gespräche mit den Spitzenkandidat:innen, in denen es natürlich um Politik gehen wird, aber auch immer um den Menschen dahinter. Neu ist in diesem Jahr unser Livestream, über den alle Interessierten bei unseren Gesprächen live dabei sein können."

Die drei Veranstaltungen finden jeweils um 18:30 Uhr in der ASTOR Film Lounge in Berlin (Kurfürstendamm 225, 10719 Berlin) statt; Livestream unter www.brigitte.de/live.

Original-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell