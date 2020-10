Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE ACADEMY-Talk: Frauen an die Spitze - so klappt's!

Online-Diskussionsrunde mit Janina Kugel und Katy Roewer

Hamburg (ots)

Was muss passieren, damit Frauen im Job bessere Chancen haben? Das wurde kürzlich in der BRIGITTE-Arbeitgeberstudie untersucht (alle Ergebnisse und die Liste der besten Firmen für Frauen unter: www.brigitte.de/bestearbeitgeber). Homeoffice, Kita-Zuschüsse, Mentoring-Programme - um die Karriere ihrer Mitarbeiterinnen zu unterstützen, lassen sich Unternehmen eine Menge einfallen. Trotzdem tut sich gerade an der Spitze ernüchternd wenig. Nicht einmal jede dritte Führungskraft in Deutschland ist weiblich. Woran liegt es und was muss sich ändern? Darüber und über weitere spannende Ergebnisse der Studie diskutiert BRIGITTE-Redakteurin Kristina Maroldt am 27. Oktober um 18:30 Uhr im interaktiven Live-Talk mit Janina Kugel, Aufsichtsrätin, Senior Advisorin und Rednerin, und Katy Roewer, Personalvorständin von Versandhändler Otto.

Die Veranstaltung endet um ca. 20 Uhr; die Teilnahme ist kostenlos. Hier ist der Link zum Live-Stream zu finden.

