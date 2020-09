Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE-Podacast: Paaradox mit Paartherapeutenpaar Claudia Clasen-Holzberg und Oskar Holzberg

Hamburg (ots)

Heute startet BRIGITTE den Podcast "Paaradox" mit dem Paartherapeutenpaar Claudia Clasen-Holzberg und Oskar Holzberg. (Link "Paaradox") Die beiden üben nicht nur ihren Beruf seit über 30 Jahren aus, sondern sind auch genauso lange verheiratet. Die perfekten Voraussetzungen, um über die Themen zu sprechen, die Paare in Beziehungen immer wieder herausfordern und auch scheitern lassen, wie beispielsweise Kommunikation, Bindung, Streitkultur, Teufelskreise, Commitment und Sex.

"Wir passen irgendwie nicht mehr zusammen", das sagen Paare oft wenn sie das erste Mal in der Therapie bei Oskar oder Claudia Holzberg sitzen. Meinen tun sie: Wir verstehen nicht mehr, was der andere eigentlich will. Wir streiten nur noch. Wir sind zwar ein gutes Team, aber das wars dann auch. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? In Paaradox werden Claudia und Oskar von BRIGITTE-Ressortleiterin Nikola Haaks dazu befragt, und sie erzählen nicht nur von Erlebnissen aus ihren Therapiesitzungen, sondern schonungslos auch von sich selbst.

In der ersten Folge geht es um Commitment. Commitment bedeutet: Ich bekenne mich zu meinem Partner. Aber warum ist das gar nicht so einfach und dennoch so wichtig? Themen der nächsten Folgen werden u.a. Kommunikation, Affairen, Verletzlichkeit und Konfliktfähigkeit sein.

Der Podcast "Paaradox" erscheint vierzehntäglich immer montags auf BRIGITTE.de sowie auf AudioNow und allen gängigen Podcastplattformen.

