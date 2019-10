Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE-Studie: 70 Prozent der Frauen in Deutschland fordern beim Thema Umweltschutz stärkeres Eingreifen der Politik

75 Prozent sind bereit für Verzicht um die Umwelt weniger zu belasten

Beim Umweltschutz sehen Frauen vor allem die Politik in der Pflicht. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des neuen Nachhaltigkeitsmagazins BRIGITTE BE GREEN hervor. Demnach fordert die Mehrheit der befragten Frauen (70 Prozent) eine Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz. Insbesondere jüngere Frauen (18 - 24 Jahre, 79 Prozent) stimmen dieser Forderung häufiger zu als die ältesten Befragten (über 55 Jahre, 68 Prozent). Zudem erwartet ein Großteil der Frauen (78 Prozent), dass die Politik endlich anfangen müsse, für konkrete und klare Verbote im Kontext des Umweltschutzes zu sorgen; diesbezüglich herrscht in allen Altersgruppen große Zustimmung (18 - 24 Jahre, 75 Prozent; 25 - 34 Jahre, 73 Prozent; 35 - 44 Jahre, 80 Prozent; 45 - 54 Jahre, 77 Prozent; 55 und älter, 80 Prozent).

Die BRIGITTE-Studie zeigt auch, dass sich Frauen ihrer eigenen Verantwortung bewusst sind: Die Mehrheit (65 Prozent) ist der Meinung, dass sich das Verhalten jedes Einzelnen auch global auswirke. Insbesondere jüngere Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren (62 Prozent) haben ein gestiegenes schlechtes Gewissen hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks (vgl. 46 Prozent der Frauen gesamt). Zudem stimmen die jüngeren Frauen der Aussage, dass sie seit der Fridays-for-Future-Bewegung mehr Ängste um unsere Zukunft haben, verstärkt zu (37 Prozent der 18 - 24-Jährigen vs. 29 Prozent der Frauen gesamt).

Ein Großteil der Frauen (75 Prozent) ist bereit für Verzicht zugunsten des Umweltschutzes, lediglich 17 Prozent würden auf gar nichts verzichten wollen. Auch hier sind sich alle Altersgruppen einig. Gleichzeitig möchten 61 Prozent aller befragten Frauen nicht mehr Geld für ein nachhaltiges Leben ausgeben müssen. Jedoch achtet bereits die Mehrheit (54 Prozent) bei ihrer Kleidung in erhöhtem Maße darauf, woher sie kommt und aus welchem Material sie besteht - vor allem Frauen ab 55 Jahren sind hier sensibilisiert (62 Prozent).

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.047 Personen zwischen dem 02. und 05. August 2019 teilnahmen, darunter 1.052 Frauen. Die Aussagen wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Weitere Studienergebnisse werden in dem neuen Nachhaltigkeitsmagazin BRIGITTE BE GREEN (ab sofort im Handel) vorgestellt.

