Gruner+Jahr, BRIGITTE

Schnäppchenjäger aufgepasst! Morgen beginnen die BRIGITTE SHOPPING DAYS

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bereits zum fünften Mal lädt Deutschlands größte Frauenzeitschrift BRIGITTE gemeinsam mit erfahrenen Partnern aus Mode, Beauty, Food, Lifestyle und Living zu den BRIGITTE SHOPPING DAYS ein. Vom 28. August bis zum 16. September 2019 profitieren Leserinnen und -Userinnen mit der BRIGITTE SHOPPING DAYS-Card von zahlreichen Rabatten und Aktionen. Eingekauft werden kann im Handel sowie in Onlineshops.

Die Shopping-Card liegt der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE bei (Heft 19/2019, ab morgen im Handel). Im Magazin werden die exklusiven Vorteile und alle teilnehmenden Partner in einem 24-seitigen Shopping-Special vorgestellt. Auch auf BRIGITTE.de und in der BRIGITTE-App sind alle wichtigen Informationen zu finden.

Beliebte Marken wie About You, Boden, Christ, Cecil, flaconi, Home24 sowie MyMüsli nehmen an den BRIGITTE SHOPPING DAYS teil. Die Shopping-Card wird einfach beim Bezahlen in den teilnehmenden Geschäften vorgezeigt. Wer lieber von zu Hause oder mit dem Smartphone unterwegs shoppt, findet im Magazin, auf BRIGITTE.de und in der BRIGITTE-App die Rabattcodes der teilnehmenden Marken, die beim Einkaufen im Onlineshop angegeben werden müssen. Die SHOPPING DAYS werden von einer Werbekampagne in Print und Online begleitet.

Pressekontakt:

BRIGITTE

PR/Kommunikation

Frauke Meier

Gruner + Jahr GmbH

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 29 80

E-Mail: meier.frauke@guj.de

Original-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell