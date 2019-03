Gruner+Jahr, BRIGITTE

BRIGITTE LIVE begrüßt Robert Habeck am 25. April 2019 auf dem Podium im Maxim Gorki Theater Berlin

Im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE begrüßen BRIGITTE-Chefredakteurin Brigitte Huber und Meike Dinklage, Ressortleitung Zeitgeschehen, den derzeitigen Star der Grünen, Robert Habeck, auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters in Berlin und möchten wissen: Was bewegt den Bundesvorsitzenden der Grünen politisch und persönlich? Was macht der Höhenflug der Grünen mit ihm? Wie schaut er auf die Polit-Blase Berlin?

Brigitte Huber: "Das wird ein besonderer Abend mit einem der derzeit spannendsten Politikern des Landes. Wir freuen uns auf ein besonderes Gespräch mit dem Schriftsteller und Philosophen, denn BRIGITTE LIVE will nicht nur Politik erklären, sondern auch immer den Menschen dahinter."

Die Veranstaltung findet am 25. April 2019 um 19.30 Uhr im Maxim Gorki Theater statt (Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin). Tickets sind ab sofort zum Preis von 15 Euro bzw. 10 Euro ermäßigt unter Telefon 030/20221-115 oder www.gorki.de erhältlich.

