Brie Larson allein unter Männern

"Früher war ich manchmal die einzige Frau am Set", erinnert sich Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Brie Larson, 29, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift BRIGITTE: "Alle anderen Darsteller waren Männer, auch der Regisseur, der Kameramann, alle." Darum habe sie so einen Dreh oft völlig anders erlebt als ihre männlichen Kollegen, "die dieses Gefühl von Isoliertheit nicht kannten". Darum glaubt Larson, die 2016 mit dem Oscar für die beste weibliche Hauptrolle im Drama "Raum" ausgezeichnet worden ist, auch nicht, dass es unter jungen Frauen in Hollywood Konkurrenz gebe - vielmehr gehe es ihnen darum, sich bei der Arbeit mit so vielen Frauen wie möglich zu umgeben: "Dann ist die Atmosphäre sofort eine andere. Denn dann ist es wie draußen in der echten Welt." Larson ist ab dem 7. März in der Rolle der weiblichen Superheldin "Captain Marvel" im Kino zu sehen.

