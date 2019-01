BRIGITTE-Umfrage: Zwei von drei Frauen wollen abnehmen; 92% Prozent glauben, dass eine dauerhaft gesunde Lebensweise beim Abnehmen und Gewichthalten mehr hilft als kurzfristige Diäten

92% Prozent glauben, dass eine dauerhaft gesunde Lebensweise beim Abnehmen und Gewichthalten mehr hilft als kurzfristige Diäten / BRIGITTE 02/2019, EVT 02.01.2019 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, BRIGITTE"... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Auf die Ergebnisse der Umfrage zahlt das neue BRIGITTE BALANCE KONZEPT - ehemals BRIGITTE DIÄT - ein: Es ist ganzheitlicher, nachhaltiger und individueller

Die Zeitschrift BRIGITTE hat in Zusammenarbeit mit YouGov Deutschland GmbH in einer großen Umfrage Eckpunkte zur figurbewussten Ernährung und dem Abnehmverhalten der Frauen in Deutschland abgefragt. Demnach würde rund zwei Drittel der deutschen Frauen (62 Prozent) gern abnehmen. 77 Prozent der befragten Frauen haben in ihrem Leben schon mindestens einmal versucht abzunehmen; bei den 25-34-Jährigen sind es sogar 82 Prozent.

Fast alle Frauen (92 Prozent) sind der Meinung, dass eine dauerhaft gesunde Lebensweise beim Abnehmen und Gewichthalten mehr hilft als kurzfristige Diäten. 89 Prozent sagen, dass für sie zu einem figurbewussten und gesunden Lebensstil auch Bewegung und Entspannung gehören.

Die Frauen, die gern abnehmen möchten, geben als wichtigste Gründe an, dass sie sich in ihrem Körper wohler fühlen (68 Prozent), besser aussehen (55 Prozent) und Krankheiten vorbeugen möchten (46 Prozent). Während das Aussehen bei den jüngeren Frauen bis 34 Jahren (71 Prozent) eine deutlich größere Rolle spielt als bei den älteren Frauen, ist das Vorbeugen von Krankheiten sowie der Rat vom Arzt bei den älteren Frauen ein wichtigerer Grund als bei den jüngeren.

Aufgrund dieser Erkenntnisse und Ergebnisse hat sich die BRIGITTE entschlossen, das Erfolgskonzept der BRIGITTE-Diät, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, in die nächste Lebensphase zu bringen. Die BRIGITTE-Diät wird ganzheitlicher, nachhaltiger und individueller. Deshalb hat sie auch einen neuen Namen: BRIGITTE Balance Konzept. Konzept, weil sich mehr dahinter verbirgt als Rezepte. Es gibt nun neben der Ernährung noch zwei weitere Säulen: Meditation und Bewegung. Neben gesundem Essen brauchen wir nämlich auch regelmäßige Entspannung und Aktivität, um gesund zu leben und abzunehmen. Meditation hilft uns, herauszufinden, welche persönlichen Bedürfnisse wir haben, wo Fallstricke lauern und welcher Weg für uns der beste ist. Dabei hilft eine speziell für das BRIGITTE Balance Konzept entwickelte Meditation mit zehn Sitzungen, die von den Leserinnen kostenlos über die App "Balloon" abrgerufen werden kann. Auch Bewegung in den Alltag zu integrieren, wird für BRIGITTE-Leserinnen künftig einfacher: mit dem neuen Online-Portal "BRIGITTE Fitness". Dort haben sie Zugang zu mehr als 700 effektiven Workouts für Zuhause. Das Ziel des Balance Konzeptes: Der Leserin alles Nötige an die Hand zu geben, selbst zu entscheiden, was sie braucht - ob das mehr Entspannung, eine Ernährungsumstellung, mehr Sport oder alles zusammen ist.

Die leckeren, gesunden Gerichte, die das BRIGITTE-Team jedes Jahr neu entwickelt, bleiben auch mit dem neuen Konzept erhalten. Damit das Abnehmen auch unterwegs und ohne Kochen noch besser gelingt, gelten zehn einfache BRIGITTE-BALANCE-Regeln wie die "Stundenformel 4 - 4 - 10" für drei Mahlzeiten am Tag mit mindestens vier Stunden Essenspause am Tag und zehn in der Nacht. Wichtig ist es außerdem, viele Lebensmittel zu verzehren, die wegen ihres hohen Wassergehaltes und Volumens gut sättigen - also Gemüse und Hülsenfrüchte. Eiweißreiche Lebensmittel machen satt und helfen bei der Fettverbrennung. Vollkornprodukte enthalten viele Ballaststoffe, die ebenfalls sättigen und dazu wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Einfache Kohlenhydrate sollte man möglichst meiden; sie sind wahre Dickmacher, die z.B. in Süßigkeiten, Kuchen, Weißmehlprodukten und Softdrinks stecken.

Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE: "Wenn wir liebevoll und klug mit unserem Körper umgehen und ihm geben, was ihm gut tut, belohnt er uns. Er braucht regelmäßige Bewegung, frische Luft, gesundes Essen, aber auch Ruhepausen, Zeiten der totalen Entspannung. Nur wenn alles in Balance ist, fühlen wir uns fit, voller Energie und zufrieden. Wir wollen Frauen mit unserem neuen BRIGITTE Balance Konzept auf diesem Weg begleiten und unterstützen."

Erlebbar ist das BRIGITTE Balance Konzept auf verschiedenen Kanälen: im Magazin, wo es zu dem 44-seitigen Extraheft mit 30 neuen Rezepten künftig auch in jedem weiteren Heft ein Balance-Rezept geben wird; online unter www.brigitte.de/balance-konzept und https://www.brigitte.de/brigitte-fitness; über die App "Balloon" (www.balloon-meditation.de) und live beim "BRIGITTE Balance Day" am 30. März 2019 in Hamburg (www.brigitte.de/academy).

Übrigens: Für ihr Wunschgewicht wären die Frauen bereit, viel zu tun: 31 Prozent würden sich einmal wöchentlich ehrenamtlich engagieren, 16 Prozent würden für immer auf Süßigkeiten verzichten, elf Prozent 5000 Euro bezahlen und ein Prozent sogar den Partner verlassen.

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.068 Personen zwischen dem 21.11.2018 und 23.11.2018 teilnahmen, darunter 1.093 Frauen. Die Ergebnisse sind gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

