Tag der Menschenrechte: Carla del Ponte und Bjarne Mädel setzen sich für die Zukunft syrischer Kinder ein

Hamburg (ots) - Vor 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie bietet bis heute einen Maßstab dafür, wie es um Gerechtigkeit und Frieden auf der ganzen Welt bestellt ist. In Syrien halten die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und der Krieg seit acht Jahren an: Wohngebiete und Schulen werden angegriffen, hunderttausende Familien harren in Notunterkünften aus und fürchten um die Zukunft ihrer Kinder. Bereits im fünften Jahr rufen die Kinderrechtsorganisation Save the Children und die Frauenzeitschrift BRIGITTE anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte, dem 10. Dezember, und im Rahmen der Aktion "Ein Schal fürs Leben" dazu auf, ein weithin sichtbares Signal für das Recht der syrischen Kinder auf eine bessere Zukunft zu senden. Mit prominenten Unterstützern wie der ehemaligen UN-Chefanklägerin Carla del Ponte und Schauspieler Bjarne Mädel setzt die Aktion zu Zeiten dieser humanitären Krise ein Zeichen der Hoffnung gegen Gleichgültigkeit und Vergessen.

Carla del Ponte kennt das Ausmaß der Gewalt gegen Kinder in Syrien so genau wie kaum eine andere. Die ehemalige UN-Chefanklägerin war von 2011 bis 2017 Mitglied der Syrien-Untersuchungskommission der Vereinten Nationen. Sie hat mit Augenzeugen, Überlebenden und Angehörigen in Flüchtlingslagern gesprochen und mögliche Kriegsverbrechen, auch an Kindern, dokumentiert: "Ich war dort, ich habe gesehen, wie es ist. Ich weiß, wie die Kinder leiden. Ich weiß, wie viele Kinder keine Schule mehr haben, wie traumatisiert die Jugend ist." Carla del Ponte trägt den Schal fürs Leben und wünscht sich, dass viele Menschen bei der Aktion mitmachen. "Was Save the Children tut, ist so wichtig", sagt sie. "Bitte, bitte mithelfen, mitmachen, mitarbeiten!"

Der Schal fürs Leben ist als Wollpaket zum Selberstricken oder als fertiger Schal erhältlich. Jeweils zehn Euro aus jedem Verkauf fließen als Spende direkt in Hilfsprojekte für syrische Kinder. In den letzten vier Jahren kamen auf diese Weise und durch direkte Geldspenden rund eine Millionen Euro zusammen. Save the Children baut mit den Spenden in Syrien und in den Nachbarländern, die wie Jordanien und der Libanon viele Flüchtlinge aufgenommen haben, Schulen, Kindergärten und Lernzentren, bildet Lehrer weiter, bietet psychosoziale Betreuung an und unterstützt bedürftige Familien mit Nothilfe.

"In Syrien erleben wir ein verstörendes Ausmaß von Gewalt gegen Kinder. Der Respekt vor dem Leben und den Rechten von Kindern ist dort vollständig abhandengekommen", sagt Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. "Dieser Krieg muss auf schnellstem Weg mit einer politischen Lösung beendet werden, die Kindern ein Leben in Frieden und Sicherheit ermöglicht", fordert sie. Susanna Krüger trägt den Schal fürs Leben ebenso wie Brigitte Huber, Chefredakteurin der Frauenzeitschrift BRIGITTE. Brigitte Huber hofft, dass am 10. Dezember viele Schalträger unterwegs sein werden. Sie kann dabei unter anderem auf Unterstützer wie die Schauspieler Bjarne Mädel, Florian Stetter, Jördis Triebel, Jasna Fritzi Bauer und Anna Bederke setzen. "Tragen Sie den Schal, treten Sie der Gemeinschaft der Schalträgerinnen und Schalträger bei und nutzen Sie den Aktionstag am 10. Dezember, um mit anderen ins Gespräch zu kommen", so Brigitte Huber. "Zeigen Sie, dass Ihnen das Schicksal der syrischen Kinder am Herzen liegt."

Mit den Hashtags #SchalfuersLeben und #Hoffnungtragen kann auf das Leid syrischer Kinder und auf die Spendenaktion aufmerksam gemacht werden.

Alle Informationen zur Aktion "Ein Schal fürs Leben" unter http://www.brigitte.de/schal-fuers-leben. Mehr zu Spendenmöglichkeiten und Hintergrundinformationen über syrische Kinder und die Projekte vor Ort auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Bildmaterial kann honorarfrei unter Angabe der Copyrights und im Kontext der Aktion "Ein Schal fürs Leben" verwendet werden.

