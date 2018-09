Dörte Hansen zu Gast bei BRIGITTE LIVE auf der Frankfurter Buchmesse 2018

Hamburg (ots) - Die Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE ist Mitte Oktober im Rahmen des neuen Festivals BOOKFEST auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Am Samstag, 13. Oktober 2018, lädt Deutschlands größte Frauenzeitschrift BRIGITTE die Besucher der Messe zum Live-Talk mit Dörte Hansen ein. Die Gastgeberinnen und BRIGITTE-Kulturredakteurinnen Meike Schnitzler und Angela Wittmann begrüßen die Bestsellerautorin am Nachmittag im Frankfurt Pavilion, dem neuen Wahrzeichen der Frankfurter Buchmesse.

Die Nordfriesin, 1964 in Husum geboren, schlug nach dem Studium der Linguistik, Anglistik und Romanistik die Journalistenlaufbahn ein. Dörte Hansen arbeitete als Autorin für Hörfunk und Printmedien und war einige Jahre als Kulturredakteurin für NDR Info tätig. 2015 veröffentlichte sie ihren erfolgreichen Debütroman "Altes Land" - SPIEGEL-Jahresbestseller 2015. Der in Norddeutschland spielende Roman ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat und dem Land als Sehnsuchtsort. Am 15. Oktober erscheint Dörte Hansens zweiter Roman "Mittagsstunde", ebenfalls eine Geschichte aus dem Norden der Republik.

BRIGITTE LIVE im Gespräch mit Dörte Hansen im Rahmen des BOOKFEST auf der Frankfurter Buchmesse: 13. Oktober, 15:00 Uhr, Frankfurt Pavilion. Der Besuch der Veranstaltung ist für alle Messe-Besucher frei.

Mehr Informationen unter www.brigitte.de/live

