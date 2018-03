BRIGITTE eröffnet die Shoppingsaison 2018 mit der dritten BRIGITTE SHOPPING CARD

Hamburg (ots) - Nach dem großen Erfolg in 2017 werden die BRIGITTE SHOPPING DAYS auch in diesem Jahr fortgeführt - und das mit noch mehr teilnehmenden Shops. Vom 2. März bis zum 18. März 2018 können die BRIGITTE-Leserinnen und -Userinnen schon zum dritten Mal mit der BRIGITTE SHOPPING CARD über zwei Wochen lang zahlreiche Rabatte und Aktionen von rund 50 Partnern aus den Bereichen Mode, Beauty, Food, Living und Lifestyle nutzen. Eingekauft werden kann im Handel oder über die Online-Shops. Im Magazin werden die exklusiven Vorteile und alle teilnehmenden Partner in einem 34-seitigen Shopping-Special vorgestellt. Auf Brigitte.de wird die Vorteilswelt umfangreich aufbereitet, die auch mobil und per App abrufbar ist." Die BRIGITTE SHOPPING CARD liegt der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE bei (6/2018, ab 28. Februar im Handel), die auch als Pocket-Ausgabe erhältlich ist; sie enthält außerdem das große Shopping-Special.

Beliebte Marken wie About You, Juniqe, Mister Spex, Boden, Hello Fresh, Impressionen, DaWanda, Conleys, Happy Sock, foodspring oder The Body Shop nehmen an den BRIGITTE SHOPPING DAYS teil. Die SHOPPING CARD wird einfach beim Bezahlen in den teilnehmenden Geschäften vorgezeigt. Wer lieber von zu Hause oder unterwegs shoppt, findet im Magazin und in der BRIGITTE-App die Rabattcodes der teilnehmenden Marken, die beim Einkaufen angegeben werden müssen. Die SHOPPING DAYS werden von einer umfangreichen Werbekampagne begleitet.

Iliane Weiß, Gruner + Jahr Publisher WOMEN: "Die BRIGITTE SHOPPING CARD ist ein Erfolgsprojekt. Seit der Einführung im letzten Jahr freuen wir uns nicht nur über das stetig wachsende Partner-Portfolio, sondern auch, dass immer mehr Frauen unser Angebot an- und an den BRIGITTE SHOPPING DAYS teilnehmen. Aus diesem Grund gehen wir im September mit den BRIGITTE SHOPPING DAYS auch in die vierte Runde."

