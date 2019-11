Omada A/S

Omada erhält die höchste Bewertung mit dem Schwerpunkt Governance des 2019 Critical Capabilities for Identity Governance and Administration-Berichts von Gartner

Omada, internationaler Marktführer für Lösungen im Bereich Identity Management und Access Governance, gab heute bekannt, dass Gartner die höchste Bewertung mit dem Schwerpunkt Governance des 2019 Critical Capabilities for Identity Governance and Administration-Berichts (IGA) von Gartner erzielt hat.

Der Bericht begleitet den 2019 Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration von Oktober 2019, indem die Fähigkeiten der IGA-Verkäufer im Markt analysiert werden, wobei eine Reihe von Kernfunktionen, die für Kundenimplementierungen wesentlich sind, eingeordnet werden. Käufer können durch diese Forschung verstehen, wie IGA-Produkte ihre Bedürfnisse ansprechen können, und deren Bewertungen der Lösungen von Anbietern verbessern.

"Als führendes Unternehmen im 2019 Gartner Magic Quadrant for IGA und mit unserem Ergebnis im 2019 Critical Capabilities for IGA-Bericht können wir klar aufzeigen, dass unser Fokus und unser Engagement darin besteht, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", sagt Michael Garrett, neu ernannter CEO von Omada.

Weiter meint er: "Es ist eine spannende Zeit, um zu Omada zu stoßen. Unser erstklassiger Fokus auf Best-Practice-Prozesse für IGA-Fähigkeiten und deren leichte Lieferbarkeit in unserer Omada Identity Suite (OIS) helfen Organisationen dabei, deutlich schneller vom geschäftlichen Nutzen profitieren zu können.

"Die Bereitstellung einer Enterprise-tauglichen, hochgradig konfigurierbaren, als SAAS bereitgestellten IGA-Lösung mit umfassender Out-of-the-Box Funktionalität für die Bereiche Auditing, Reporting und Compliance wird einem wichtigen Bedürfnis im Markt gerecht. Dadurch ergeben sich viele Gelegenheiten für Omada und unsere Partner", sagt Morten Boel Sigurdsson, Gründer und Präsident von Omada North America.

Morten Boel Sigurdsson fährt fort: "Ich freue mich, unsere nordamerikanische Organisation führen zu können. Unser klares Ziel ist es, unser Partnernetzwerk zu vergrößern und direkt mit den Kunden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Produkte und Angebote weiterhin branchenführend sind."

Um ein kostenloses Exemplar des 2019 Gartner Critical Capabilities for Identity Governance and Administration zu erhalten, besuchen Sie bitte: www.omada.net. Wenn Sie uns treffen möchten, besuchen Sie uns vom 10. bis 12. Dezember auf dem Gartners Identity and Access Management Summit in Las Vegas. Besuchen Sie uns an unserem Stand Nr. 209 oder nehmen Sie an unserer Kundensitzung am Dienstag, den 10. Dezember, teil, um von einer Fallstudie mit Swarovski zum geschäftlichen Mehrwert zu lernen.

Informationen zum Gartner Identity and Access Management Summit

Auf dem Gartner Identity & Access Management Summit lernen die Teilnehmer, wie erfolgreiche IAM-Programme entwickelt werden, die Unternehmen auf die Erfordernisse der digitalen Transformation vorbereitet. Analysten von Gartner berichten über die neuesten Strategien, Taktiken und Trends, die für Führungskräfte, Manager und Architekten von IAM relevant sind.

Informationen zu Omada

Omada hilft seinen Kunden weltweit dabei, die Zugriffsrechte von Nutzern für Enterprise-Systeme und Daten zu regeln und zu steuern, das Risiko von unabsichtlichem oder unrechtmäßigem Datenzugriff zu reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder der branchenspezifischen Gesetzgebung sicherzustellen. Das Unternehmen liefert innovative Lösungen und Dienstleistungen in den Gebieten Identitätsmanagement und Zugangskontrolle an ein umfassendes Kundenportfolio aus großen und mittleren Unternehmen in den Bereichen Banking, Versorgungsunternehmen, öffentlicher Sektor, Wertpapier- und Versicherungssektor, Gesundheitswesen und andere Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt über 270 Mitarbeitende an verschiedenen Niederlassungen in Europa und Nordamerika. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.omada.net.

Gartner Critical Capabilities for Identity Governance and Administration, von Henrique Teixeira und David Collinson. Veröffentlich am 6. November 2019.

Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration, von Felix Gaehtgens | Kevin Kampman | Abhyuday Data | Henrique Teixeira | David Collinson. Veröffentlicht am 9. Oktober 2019.

Rechtliche Hinweise: Gartner empfiehlt keine der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Forschungspublikationen abgebildet sind, und rät Endanwendern nicht, ausschließlich Lösungsanbieter mit dem höchsten Rating oder einer anderen Einstufung zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner umfassen die Meinungen der Forschungsorganisationen von Gartner und sollten nicht als Tatsachenaussage herangezogen werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

