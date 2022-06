Bonn (ots) - Menschen in Somalia leiden derzeit unter einer der schlimmsten Dürren der letzten Jahrzehnte. Ausfälle in der Nahrungsmittelproduktion, fehlende Importe und steigende Lebensmittelpreise führen dazu, dass viele Menschen in dem ostafrikanischen Land am Rande einer Hungersnot stehen. Mehr als 1,4 ...

mehr