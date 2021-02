CARE Deutschland e.V.

10 Jahre Krieg in Syrien: CARE-Report warnt vor Hungerkrise besonders für Frauen

Nahrungsmittelpreise auf Rekordniveau, Humanitäre Hilfe dringend notwendig

Bonn (ots)

++++Sperrfrist des CARE-Reports "If we don´t work, we don´t eat": 24. Februar, 13 Uhr++++

Knapp zehn Jahre nach Ausbruch des Kriegs in Syrien liegt das Land in Trümmern und elf Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfe. Die Hilfsorganisation CARE weist auf die dramatische Nahrungskrise hin: Lebensmittelpreise in Syrien sind allein im vergangenen Jahr um 236 Prozent gestiegen und heute 29-mal teurer als vor Beginn des Kriegs. Darunter leiden Frauen, die inzwischen jedem fünften Haushalt in Syrien alleine vorstehen, besonders. Dies belegt auch der aktuelle CARE-Report "If we don´t work, we don´t eat". CARE fordert daher, dass vor allem Frauen in Syrien Unterstützung erhalten. Nur so können sie sich und ihrer Familie in Zukunft eine unabhängige Lebensgrundlage schaffen.

Nirvana Shawky, CARE-Regionaldirektorin im Nahen Osten: "Die hohen Nahrungspreise zwingen immer mehr syrische Frauen dazu, ihr letztes Hab und Gut zu verkaufen, um ihren Familien eine Mahlzeit zu ermöglichen. Und selbst das reicht oft nicht aus. So verzichten viele Frauen auf ihre eigene Ration, damit ihre Kinder halbwegs satt werden. Die Situation in Syrien mag sich nach zehn Jahren Konflikt von außen wie Routine anfühlen, für die Menschen selbst bleibt es ein täglicher Kampf ums Überleben."

Vor dem Konflikt in Syrien betrug der Durchschnittspreis für einen Nahrungsmittelkorb zur Versorgung einer fünfköpfigen Familie für einen Monat rund sechs Euro. Heute kostet dieselbe Ration etwa 30-mal mehr. Zudem ist ein Großteil der kritischen Infrastruktur in Syrien in einem katastrophalen Zustand: Schulen, Wohnungen, Wassersysteme sowie Gesundheitseinrichtungen müssen restauriert werden und mehr als 80 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Zu ihnen zählt auch die 24-jährige Hana, die in einem Flüchtlingscamp in Idlib lebt:

"Ein Teil meiner Familie kommt mit den gekürzten Nahrungsrationen aus. Mein kleiner Sohn ist jedoch unterernährt. Im Camp wurde mir gesagt, dass er bereits eine Entwicklungsverzögerung hätte und dringend Milch und Vitamine benötigt. Doch von welchem Geld soll ich diese Dinge kaufen?"

CARE leistet seit 2014 Hilfe in Syrien und hat bereits mehr als fünf Millionen Menschen unterstützt. Aktuell hilft CARE vor allem vertriebenen Menschen in Nordwestsyrien mit sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen sowie Hygieneprodukten. Außerdem verteilen Helferteams und Partnerorganisationen Nahrungsmittel, Kochutensilien sowie warme Winterkleidung und bieten psychologische und soziale Unterstützung.

Unterstützen Sie die CARE-Hilfe in Syrien mit Ihrer Spende:

Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40

BIC: COLSDE33

Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell