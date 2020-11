CARE Deutschland e.V.

CARE zur Vertreibung aus Tigray, Äthiopien: Nachbarland Sudan steuert auf humanitäre Katastrophe zu

Täglich kommen 4.000 Geflüchtete aus Äthiopien im Sudan an

CARE ruft zu Spenden für Nothilfe auf

BerlinBerlin (ots)

Der Konflikt im Norden Äthiopiens spitzt sich weiter dramatisch zu: Täglich fliehen rund 4.000 Menschen aus dem äthiopischen Tigray über die Grenze nach Kassala und Gedaref in den Sudan. Die internationale Hilfsorganisation CARE warnt vor einer der schwersten humanitären Katastrophen im Sudan, sollte sich die Erwartung von über 200.000 Geflüchteten in den kommenden Wochen bestätigen. "Die Menschen an der Grenze sind erschöpft und haben Angst. Über die Hälfte von ihnen sind Frauen und Kinder. Viele der Frauen sind schwanger oder stillende Mütter und deshalb besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt", berichtet Tesfaye Hussein, CARE-Programmdirektor im Sudan, von vor Ort. "Alle warten darauf, in die von der Regierung vorgesehenen Notunterkünfte gebracht zu werden, doch diese sind schon ausgelastet. Die Situation ist wirklich furchtbar." Dabei war der Sudan bereits vor diesen Fluchtbewegungen im Krisenmodus: Das Land erholt sich erst langsam von den schlimmsten Fluten seiner jüngsten Geschichte, die im Spätsommer schwere Verwüstungen anrichteten. Über sieben Millionen Menschen leiden unter akuter Nahrungsunsicherheit und das Gesundheitssystem steht durch steigende COVID-19-Fälle enorm unter Druck. Zudem ist in der Grenzregion Gedaref kürzlich Polio wieder ausgebrochen. "Sollten wie erwartet in den nächsten Wochen hunderttausende Geflüchtete ankommen, steht der Sudan vor einer humanitären Katastrophe. Wir machen uns große Sorgen darum, wie wir den Menschen mit den aktuell vorhandenen Ressourcen helfen sollen." Neben einem Dach über dem Kopf benötigen Geflüchtete aus Äthiopien im Sudan dringend sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und sanitäre Anlagen. Um die Menschen mit dem Nötigsten versorgen zu können, ruft CARE deshalb dringend zu Spenden auf. CARE unterstützt in den Regionen Kassala und Gedaref bereits mit Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischer Versorgung. Doch die Mittel reichen bei weitem nicht aus, um den Menschen jetzt das Überleben zu sichern.

Unterstützen Sie die CARE-Hilfe für Betroffene im Sudan mit Ihrer Spende: IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 www.care.de/online-spenden

Melden Sie sich gerne beim CARE-Medienteam, wenn Sie Interesse an Interviewpartnern vor Ort haben.

Pressekontakt:

Rückfragen bitte an:

CARE Deutschland e.V.

Ninja Taprogge

Telefon: 030 / 76 90 16 99

Mobil: 0151 / 701 674 97

E-Mail: taprogge@care.de

Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell