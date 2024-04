Presse- und Informationszentrum Marine

Presseterminhinweis: Indo-Pacific Deployment 2024

Ausschreibung für Mitfahrten an Bord der Deutschen Marine

Rostock (ots)

Zur Umsetzung der Leitlinien zum Indo-Pazifik führt das Bundesministerium der Verteidigung seit 2021 jährliche Indo-Pacific-Deployments durch. Hierzu wurde 2021 die Fregatte Bayern zu einer mehrmonatigen Ausbildungs- und Präsenzfahrt entsendet. Im August 2022 verlegte die Luftwaffe einen Verbund aus mehreren Luftfahrzeugen in den indo-pazifischen Raum und beteiligte sich erstmalig an zwei multinationalen Übungen in Australien. 2023 nahm die Bundeswehr erstmals mit dem Heer, gemeinsam mit Luftwaffe und Marine, an der Übung TALISMAN SABRE in Australien teil.

Auch für 2024 ist im Zeitraum Mai bis November erneut ein Indo-Pacific-Deployment geplant, unter Beteiligung der Marine und der Luftwaffe.

Der Verband der Marine wird nach derzeitiger Planung aus einer Fregatte und einem Einsatzgruppenversorger bestehen. Neben zahlreichen Hafenbesuchen sind verschiedene Kooperationen und Übungen mit Partnern im Indo-Pazifik geplant. Nach Überquerung des Atlantiks erfolgt der Transfer entlang der Ostküste Nordamerikas zum Panamakanal nach Hawaii, wo sich die Schiffe an der US-geführten multinationalen Übung RIM OF THE PACIFIC (RIMPAC) beteiligen werden. Anschließend wird der Verband den Westlichen Pazifik entlang internationaler Schifffahrtsrouten, einschließlich des Südchinesischen Meers, durchqueren.

Nach einem beabsichtigten Versorgungsaufenthalt in Singapur Anfang Oktober werden die Schiffe entlang der Seeverbindungslinien des Indischen Ozeans über das Rote Meer ins östliche Mittelmeer verlegen, wo das Indo-Pacific-Deployment Ende November 2024 offiziell beendet wird.

Die Deutsche Marine will vor diesem Hintergrund allen Medienschaffenden die Möglichkeit geben, hautnah dabei zu sein, um über das Indo-Pacific Deployment zu berichten. Eingeschiffte Medienteams werden die Möglichkeit haben, die Besatzungen der beiden Schiffe zu begleiten und so einen direkten Einblick in die Operation erhalten.

Wir werden alle Abschnitte rechtzeitig ausschreiben.

Derzeit besteht die Möglichkeit, sich für die folgenden Slots zu bewerben:

Wilhelmshaven/Rota (ESP) - Halifax (CAN), 07.05. - 17.05.24, 10 Seetage Halifax (CAN) - New York, 20.05. - 22.05.24, 3 Seetage New York - Panama City (PAN), 26.05. - 01.06.24, 7 Seetage Panama City - San Diego, 01.06. - 11.06.24, 10 Seetage San Diego - Honolulu, 17.06. - 27.06.24, 11 Seetage

Hinweise für die Presse

Bitte senden Sie ihre valide Interessensbekundung für einen Slot (Name, Medium, geplante Größe des Medienteams) bis zum 30. April 2024 an MarKdoPIZIPD24@bundeswehr.org

Wichtige Hinweise: An- und Abreisen werden selbstständig zu organisieren und zu finanzieren sein. Aufgrund begrenzter Kapazitäten werden wir leider nicht allen interessierten Medienvertretenden eine Teilnahme ermöglichen können.

Sollten sie Fragen haben, stehen wir ihnen unter 0381 802 51521/22/16 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse an der Deutschen Marine!

