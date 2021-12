Grüner Fisher Investments

Grüner Fisher Investments im dritten Jahr in Folge durch Great Place to Work® zertifiziert™

Rodenbach, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen wurde vom weltweit renommierten Institut für Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet

Als Teil der Fisher Investments-Unternehmensgruppe wurde Grüner Fisher Investments das dritte Jahr in Folge durch Great Place to Work® zertifiziert™. Great Place to Work® ist ein unabhängiges Institut für die Entwicklung von Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitererlebnis, das weltweit Renommee genießt.

Great Place to Work® zertifiziert Unternehmen basierend auf Ergebnissen anonymer Mitarbeiterbefragungen, die sich auf Schlüsselfaktoren wie Vergütung, freiwillige Arbeitgeberleistungen, Karrierechancen, Managementkompetenz und die allgemeine Atmosphäre am Arbeitsplatz stützen. Die Antworten im Rahmen der Befragung ergaben, dass das Unternehmen nach Ansicht der Mitarbeiter von Fisher Investments ein faires, freundliches und serviceorientiertes Arbeitsumfeld bietet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Great Place to Work® Zertifizierung™ das dritte Jahr in Folge erhalten haben", erklärt Torsten Reidel, CEO bei Grüner Fisher Investments. „Diese Anerkennung ist ein Beweis dafür, wie sehr es uns am Herzen liegt, unsere Mitarbeiter beim Aufbau eines gut dotierten, lebenslangen Karrierewegs zu unterstützen."

Auch Damian Ornani, CEO bei Fisher Investments – der US-amerikanischen Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments - erklärt: „Durch die Great Place to Work®-Auszeichnung fühlen wir uns immer wieder geehrt", und fügt hinzu: „Die Förderung eines Arbeitsumfelds, in dem sich unsere Mitarbeiter entfalten können, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für unsere Mission, das Anlageuniversum zu verbessern und unsere Kunden bei der Planung einer besseren finanziellen Zukunft zu unterstützen."

Grüner Fisher Investments bietet unterschiedlichste Positionen an. Besuchen Sie uns auf www.gruener-fisher-karriere.de und erfahren Sie mehr über Ihre Karrierechancen bei uns. Sie haben Interesse an der Great Place to Work® Zertifizierung™? Weitere Informationen erhalten Sie auf www.greatplacetowork.de.

Über Grüner Fisher Investments Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet.

Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.09.2021 Vermögenswerte von mehr als 163 Milliarden Euro von Fisher Investments und seinen Tochterunternehmen verwaltet – mehr als 127 Milliarden Euro davon für Privatinvestoren, 33 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und 1 Milliarde Euro an Betriebsrenten für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.

Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de/.

Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen in unserem Namen dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung (Anlageberatung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Einschätzungen, Meinungen und Bewertungen reflektieren ausschließlich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

