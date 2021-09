Grüner Fisher Investments

Fisher Investments von der Association for Talent Development zum Gewinner der BEST Awards 2021 gekürt

Camas, Wash. (ots/PRNewswire)

BEST Awards würdigen herausragende Mitarbeiterschulung und -entwicklung

Fisher Investments - die in den USA ansässige Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments - wurde von der Association for Talent Development (ATD) 2021 das dritte Jahr in Folge zum Gewinner der Best Awards gekürt. Damit gehörte Fisher Investments zu 71 globalen Organisationen, die von der ATD für herausragende Mitarbeiterentwicklung ausgezeichnet wurden. Die ATD ist der weltweit größte Verband für Talententwicklung im Beruf und vertritt sowohl private als auch öffentliche Organisationen und Führungskräfte in mehr als 120 Ländern über alle Branchen hinweg.

"Wir sind stolz darauf, dass uns die ATD in diesem Jahr erneut für unsere Bemühungen im Bereich Personalentwicklung ausgezeichnet hat", meint Damian Ornani, CEO von Fisher Investments. "Mitarbeitende zu fördern und ihnen die Tools und Ressourcen an die Hand zu geben, um erfolgreich zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission. Indem wir unseren Mitarbeitenden dabei helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, stärken wir jeden Aspekt unseres Unternehmens und tragen zu auf Vertrauen basierenden, langfristigen Kundenbeziehungen bei."

Mit dem BEST Award zeichnet die ATD Organisationen aus, die wesentliche Aspekte der Talentförderung in den Mittelpunkt stellen, um zur Lösung von Unternehmensherausforderungen beizutragen, darunter:

Förderung der Talententwicklung über die gesamte Organisation hinweg

Förderung von Lernen als zentrales Merkmal der Unternehmenskultur

Verknüpfung von Lernerfolgen mit individueller und unternehmensweiter Leistung

Einbezug des Senior Management in Initiativen zur Talententwicklung

Der Executive Vice President of Global Human Capital von Fisher Investments, Greg Miramontes, äußerte sich wie folgt dazu: "Wir waren schon immer der Ansicht, dass unsere Mitarbeitenden unser wertvollstes Kapital sind, und wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem BEST Award der ATD ausgezeichnet worden zu sein. Unsere umfassenden Lehrangebote und Fortbildungsprogramme stellen unseren Mitarbeitenden die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um im Verlauf ihrer Laufbahn bei Fisher Investments erfolgreich zu sein. Indem wir unsere Mitarbeitenden fortwährend weiterbilden und unterstützen, sind wir in der Lage, unseren Kunden einen anhaltenden, erstklassigen Service zu bieten."

Grüner Fisher Investments sucht derzeit Mitarbeitende für spannende Tätigkeitsbereiche in Deutschland. Um mehr über offene Stellenangebote zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Karriere-Website unter: https://www.gruener-fisher.de/startseite.html.

Über Grüner Fisher Investments:

Grüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit eigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen und Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner Fisher Investments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtes Institut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), als Top-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.06.2021 Vermögenswerte von mehr als 158 Mrd. EUR von Fisher Investments und seinen Tochterunternehmen verwaltet - über 121 Mrd. EUR für Privatinvestoren, 35 Mrd. EUR für institutionelle Investoren und 1 Mrd. EUR an Betriebsrenten für kleine und mittlere Unternehmen in den USA. Fisher Investments unterhält vier Hauptgeschäftsgruppen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions, die einen globalen Kundenstamm bedienen. Der Gründer und Executive Chairman von Fisher Investments, Ken Fisher, schrieb von 1984 bis 2016 die Forbes-Kolumne "Portfolio Strategy" und ist damit der am längsten ununterbrochene Kolumnist in der Geschichte der Zeitschrift. In den letzten Jahren erschienen Ken Fishers Kolumnen durchgängig in den wichtigsten Medien in fast allen westeuropäischen Ländern, einschließlich Focus Money in Deutschland, sowie in wichtigen asiatischen Ländern, und damit in mehr Ländern und mit mehr Umfang als jeder andere Kolumnist in der Geschichte. Fisher ist außerdem Autor von 11 Büchern, darunter vier New York Times-Bestseller zum Thema Finanzen und Investieren.

Weitere Informationen über die Grüner Fisher Investments GmbH finden Sie unter: www.gruener-fisher.de.

