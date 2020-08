Bundesministerium für Bildung und Forschung

Karliczek: MS Wissenschaft bietet spannende Einblicke in eine biobasierte Zukunft

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Wissenschaftsjahr 2020|21 - Bioökonomie: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek besucht Ausstellungsschiff in Köln

Am heutigen Freitag besucht Bundesforschungsministerin Anja Karliczek das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft. Auf seiner Fahrt durch Deutschland im Auftrag des Bundesforschungsministeriums liegt es noch bis zum 23. August in Köln vor Anker. Im Wissenschaftsjahr 2020|21 - Bioökonomie können interessierte Bürgerinnen und Bürger auf der MS Wissenschaft anhand konkreter Beispiele erfahren, dass und wie eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe möglich ist. Anlässlich ihres Besuchs der schwimmenden Ausstellung gemeinsam mit der Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Katja Becker, erklärt Karliczek:

"Ich freue mich, dass die MS Wissenschaft in diesen Tagen Halt in Köln macht. Ich finde die Ausstellung klasse und hoffe, dass möglichst viele Menschen die Chance nutzen, sich über das Thema Bioökonomie zu informieren. An Bord können alle Interessierten interaktiv erfahren, wie Forschung und Innovationen zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Denn wir alle stehen gemeinsam vor großen Herausforderungen: Die wachsende Weltbevölkerung benötigt immer mehr Nahrungsmittel und Rohstoffe. Gleichzeitig müssen wir Umwelt, Klima und Artenvielfalt schützen. Nur so können wir unsere Lebensgrundlagen bewahren.

Wir brauchen deshalb neue Wege, um nachhaltiger zu leben und zu wirtschaften. Die Bioökonomie zeigt uns, wie das gelingen kann. Die Bundesregierung unterstützt dies mit der in diesem Jahr veröffentlichten Nationalen Bioökonomiestrategie. Im Wissenschaftsjahr Bioökonomie wollen wir die Menschen im Land auf die vielfältigen Chancen der Bioökonomie aufmerksam machen. Ich freue mich, dass die Ausstellung bereits auf großes Interesse stößt. Der MS Wissenschaft wünsche ich weiterhin eine gute Fahrt und zahlreiche neugierige Gäste."

Hintergrund:

Die MS Wissenschaft ist nun seit drei Wochen auf ihrer Ausstellungsreise durch Deutschland unterwegs. Auf dem Ausstellungsschiff lassen sich viele Facetten der Bioökonomie an rund 30 interaktiven Exponaten entdecken. Auch ethische und gesellschaftliche Aspekte werden beleuchtet: Wie nachhaltig sind Biokraftstoffe? Welche Chancen und Risiken gehen mit neuen Methoden der Pflanzenzüchtung einher? Und: Wie kann die Weltbevölkerung in Zukunft ernährt werden?

Die Tour 2020:

Das Schiff fährt von Köln weiter über Rhein und Main nach Franken, anschließend dann über die Donau bis nach Straubing. Dort endet die diesjährige Tour am 17. Oktober 2020. Im Jahr 2021 wird die Ausstellung in zahlreichen weiteren Städten gezeigt. Sie wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei. An Bord gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des BMBF durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate, die direkt aus der Forschung stammen, werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern.

Anlegestellen:

Köln: Das Schiff liegt in Köln am Kennedy-Ufer an den Rheinhallen.

Alle Stationen der Tour auf einen Blick: ms-wissenschaft.de/tour

Öffnungszeiten in Köln:

Noch bis zum 23. August 2020, 10 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr

Weitere Informationen:

https://ms-wissenschaft.de

https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/

http://ots.de/NIKTYb

https://www.bmbf.de/de/die-wissenschaftsjahre-229.html

Pressefotos zum heutigen Besuch der Ministerin auf der MS Wissenschaft:

https://www.bmbf.de/de/media-gallery-466.php

Pressekontakt:

Pressestelle BMBF

Postanschrift

11055 Berlin

Tel.+49 30 1857-5050

Fax+49 30 1857-5551

presse@bmbf.bund.de



www.bmbf.de

www.twitter.com/bmbf_bund

www.facebook.com/bmbf.de

www.instagram.com/bmbf.bund

Original-Content von: Bundesministerium für Bildung und Forschung, übermittelt durch news aktuell