Karliczek: Neuer Schwerpunkt für die Forschung zu psychischer Gesundheit und zu Kinder-und Jugendgesundheit

Wettbewerb zur Gründung der neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung gestartet

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat mit den Förderrichtlinien vom 03. Juli 2020 die Bewerbungsverfahren für ein Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit sowie ein Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit eröffnet. Damit können sich einschlägige deutsche Forschungseinrichtungen wie Hochschulen, Universitätskliniken, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Ressortforschungseinrichtungen als Standorte für die künftigen Deutschen Zentren bewerben. Die in einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren ausgewählten Standorte werden für eine sechsmonatige Konzeptentwicklungsphase vom BMBF gefördert, um gemeinsam das Forschungskonzept für das jeweilige neue Deutsche Zentrum zu erarbeiten. Dazu erklärt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek:

"Deutschland hat eine exzellente Gesundheitsforschung. Mit der Gründung eines Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit sowie eines Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit will ich zwei weitere wichtige Bereiche fördern, damit diese Felder stärker bearbeitet werden können. Psychische Erkrankungen sind in Deutschland weit verbreitet und sie sind für die Betroffenen und ihre Angehörigen häufig sehr belastend. Dennoch sind bei psychischen Erkrankungen Ursache und Mechanismen in vielen Fällen noch unzureichend verstanden, medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapieverfahren zeigen oft nur begrenzt Wirkung. Was wir brauchen, sind wirksamere und am einzelnen Menschen ausgerichtete Präventions-, Diagnose- und Therapieverfahren. Die deutsche Forschungslandschaft ist zwar sehr gut aufgestellt - die Kompetenzen und Expertisen müssen jedoch gebündelt und weiterentwickelt werden. Mit der Gründung eines Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit bringt die Bundesregierung daher die stärksten Kräfte der beteiligten Fachdisziplinen, beispielsweise aus Psychiatrie und Psychologie, zusammen und ermöglicht eine zielgerichtete, langfristige und praxisorientierte Zusammenarbeit. Forschungsergebnisse sollen rascher weiterentwickelt werden, um so die Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern sowie die psychische Gesundheit der Bevölkerung mittelfristig zu stärken.

Ähnliches gilt für Kinder- und Jugendgesundheit. Bislang werden die Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen in Forschung und Versorgung noch zu selten beachtet. So berücksichtigen etablierte Therapieverfahren die Entwicklungsstufen Heranwachsender oft nur unzureichend. Auch bieten die frühen Phasen des Lebens besondere Chancen, um Gesundheit zu fördern und die Entstehung von Erkrankungen langfristig zu verhindern - denn im Kindes- und Jugendalter wird oft die Basis für eine gute und überdauernde Gesundheit im Erwachsenenalter gelegt. Ziel des neuen Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit wird es daher sein, wirksamere und spezifische Präventions-, Diagnose- und Therapieverfahren für Kinder und Jugendliche zu erforschen, um die Versorgung und den Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen in Deutschland langfristig zu verbessern.

Die Forschungskonzepte der beiden künftigen Deutschen Zentren entstehen direkt aus der jeweiligen Wissenschaftscommunity heraus. Dadurch fließen sowohl die vielfältigen Expertisen, die wir in Deutschland haben, als auch die aktuellsten Forschungsthemen in die neuen Zentren ein."

Hintergrund:

Die neuen Deutschen Zentren für Psychische Gesundheit und für Kinder- und Jugendgesundheit sollen das Erfolgsmodell der bestehenden sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung ergänzen. Jedes der bestehenden Zentren umfasst mehrere Standorte, die über ganz Deutschland verteilt sind. Ihr Ziel ist es, optimale Forschungsbedingungen zu schaffen, um Volkskrankheiten besser bekämpfen zu können. Damit Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung kommen, verknüpfen die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung die Grundlagenforschung mit der klinischen Forschung sowie mit der Präventions- und Versorgungsforschung. Die Zentren werden gemeinsam vom BMBF und den Bundesländern gefördert.

Die bestehenden Zentren sind das

- Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) - Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL) - Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) - Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) - Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) - Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKFZ).

