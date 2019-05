G. Pohl Boskamp GmbH & Co. KG

Aus dem GeloRevoice®-Trio wird ein Quartett: Neue Geschmacksvariante Holunderblüte-Mentholfrei seit 1. April erhältlich

Passend zur Jahreszeit erweitert Pohl-Boskamp das GeloRevoice®-Sortiment um die neue Geschmacksvariante Holunderblüte-Mentholfrei. Die beliebten Halstabletten bei Stimmproblemen und Halsbeschwerden sind damit seit dem 1. April in insgesamt vier Sorten in der Apotheke erhältlich. Bei Symptomen wie Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit helfen GeloRevoice® Halstabletten schnell spürbar und lang anhaltend, indem sie beim Lutschen einen befeuchtenden Schutzfilm auf der Mund- und Rachenschleimhaut bilden.

Unsere Stimme ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel und jeden Tag im Dauereinsatz. Manche Menschen verlangen ihr sogar regelmäßig Höchstleistungen ab, etwa professionelle Sänger oder berufliche Vielsprecher wie Lehrer, Schauspieler und Verkäufer. Fast jeder von ihnen kennt deswegen auch Stimmprobleme und Halsbeschwerden, die häufig durch eine Überlastung der Stimme entstehen. Doch auch äußere Faktoren wie Rauch, Staub oder trockene Luft sowie psychische Anspannung können dazu führen, dass die Schleimhaut im Mund- und Rachenraum austrocknet - die Folge sind häufig Symptome wie Halskratzen, Hustenreiz und Heiserkeit.

Neue Geschmacksvariante, bewährtes Wirkprinzip

In diesen Fällen schaffen GeloRevoice® Halstabletten im praktischen Röhrchen schnell und zuverlässig Abhilfe. GeloRevoice® Halstabletten sind seit der Sortimentserweiterung zum 1. April in den vier Geschmacksvarianten Kirsch-Menthol, Cassis-Menthol, Grapefruit-Menthol und Holunderblüte-Mentholfrei erhältlich. Beim Lutschen regen Mineralstoffe und ein leichter Brauseeffekt den Speichelfluss intensiv an. Die gelbildenden Bestandteile Hyaluronsäure, Carbomer und Xanthan binden den Speichel und bilden so beim Lutschen das spezielle Revoice Hydro-Depot®. Dieses verteilt sich gut in Mund und Rachen und legt sich als lang anhaltender Schutzfilm auf die Schleimhaut.

GeloRevoice® Halstabletten 20 Stück 8,50 Euro - PZN: 01712470

Erhältlich in den Geschmacksvarianten:

- Kirsch-Menthol - Cassis-Menthol - Grapefruit-Menthol - Holunderblüte-Mentholfrei

