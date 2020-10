Kapsch TrafficCom AG

EANS-News: Kapsch TrafficCom AG übernimmt tolltickets vollständig.

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung Wien - Kapsch TrafficCom hält seit dem Jahr 2016 einen Anteil von 65 % an tolltickets (Deutschland). Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 übernahm Kapsch TrafficCom die restlichen 35 % zu einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Tolltickets ist registrierter Anbieter des Europäischen Elektronischen Mautdienstes (European Electronic Toll Service, EETS). Dieser ermöglicht die Entrichtung von Mautgebühren in Europa über einen einzigen Vertragspartner und mit nur einer On-Board Unit. Kapsch TrafficCom vertreibt bereits derartige Geräte. Tolltickets arbeitet gerade an der Zertifizierung als EETS-Anbieter bei verschiedenen Mauterhebern. Schon heute deckt das Unternehmen mit seinen Mautdienstleistungen die Autobahnnetzwerke in Frankreich, Spanien und Portugal sowie in Österreich, Ungarn und Bulgarien ab. Mit der Komplettübernahme der tolltickets unterstreicht Kapsch TrafficCom die strategische Relevanz des Mautdienstleistungsgeschäfts. Rückfragehinweis: Pressekontakt: Carolin Treichl Executive Vice President Marketing & Communications Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1710 carolin.treichl@kapsch.net Markus Karner Public Relations Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1705 markus.karner@kapsch.net Investorenkontakt: Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1122 ir.kapschtraffic@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

