Kapsch TrafficCom AG

EANS-News: Veränderungen im Vorstand von Kapsch TrafficCom AG.

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personalia Wien - Die Kapsch TrafficCom AG informiert, dass Herr Dr. Alexander Lewald, Chief Technology Officer (CTO), das Unternehmen Ende April 2019 einvernehmlich verlassen wird. Sein Mandat wäre ursprünglich noch bis 31. Oktober 2019 gelaufen. Während seiner beinahe vier Jahre bei Kapsch trug Herr Lewald wesentlich zur Entwicklung der Gesellschaft bei. So hat er unter anderem das globale Produkt- und Lösungsportfolio neu ausgerichtet und auf zukunftssichere Beine gestellt. Der Aufsichtsrat und die Vorstandskollegen danken Herrn Lewald für seinen Einsatz und Beitrag zum Erfolg der Gesellschaft und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren privaten und beruflichen Weg. Herr Alfredo Escriba wird die Agenden des CTO übernehmen. Sein Mandat hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Herr Escriba kam im Jahr 2016 zu Kapsch als das globale Transportation-Geschäft von Schneider Electric akquiriert wurde. Vor der Übernahme war er für den US-Markt zuständig und deckte dabei die für Kapsch TrafficCom wichtigen Bereiche Maut und Verkehrsmanagement ab. Bei Kapsch entwickelte Herr Escriba den Geschäftsbereich "städtisches Verkehrsmanagement" und brachte sich aktiv in Strategiediskussionen ein. So hat er sein strategisches Denken, seine operativen Fähigkeiten und seine Führungskompetenzen wiederholt unter Beweis gestellt. Darüber hinaus teilt Kapsch TrafficCom mit, dass das Vorstandsmandat von Herrn André Laux, Chief Operating Officer (COO), um fünf Jahre (d. h. bis zum 31. März 2024) verlängert wurde. Rückfragehinweis: Pressekontakt: Alf Netek Chief Marketing Officer & Press Officer Kapsch Aktiengesellschaft Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1700 alf.netek@kapsch.net Alexandra Vieh Head of Marketing and PR, Global Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1728 alexandra.vieh@kapsch.net Investorenkontakt: Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1122 ir.kapschtraffic@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1120 Wien Telefon: +43 1 50811 1122 FAX: +43 1 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell