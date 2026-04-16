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Harald Glööckler will Thorsten Legat ganz pompöös Kasalla geben - diesen Samstag live auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

16. April 2026. Modezar gegen Muskelpaket. Glamour gegen Kasalla. Pompöös gegen Bundesliga. Harald Glööckler will am Samstag bei "Schlag den Star" live um 20:15 Uhr auf ProSieben Thorsten Legat schlagen.

"Ich habe Lust, ein Ausrufezeichen zu setzen", erklärt Harald Glööckler seine Motivation. "Ich finde, es ist immer der richtige Zeitpunkt, Menschen zu überraschen und Erwartungen auf den Kopf zu stellen. Ich trete an, um zu zeigen, dass Eleganz und eiserner Wille eine ziemlich gefährliche Kombination sind."

Auch Thorsten Legat zeigt sich zehn Jahre nach seiner Niederlage bei "Schlag den Star" hochmotiviert: "Wenn man Wein reifen lässt, über Jahre, schmeckt er umso besser. Es sind zehn Jahre vergangen und ein Thorsten Kasalla ist auch gereift - mit gewissen Vorteilen, die ich auf jeden Fall ausspielen werde!".

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 18. April 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

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