Große Momente, große Emotionen: Oliver Geissen lädt am Montag, 6. Januar, zu "Unsere Lieblinge - Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend" in SAT.1

Das Sommermärchen 2006, Lenas strahlender ESC-Triumph oder die Wahl eines deutschen Papstes - was war der unvergesslichste Moment des 21. Jahrhunderts? Oliver Geissen lädt am Montag, 6. Januar 2025, in "Unsere Lieblinge - Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend" zu einer Zeitreise durch die größten Gänsehautmomente seit der Jahrtausendwende. Eine Forsa-Umfrage hat ermittelt: Welcher Moment ist am meisten in Erinnerung geblieben?

Unterstützung bekommt Oliver Geissen von Hugo Egon Balder, Jeanette Biedermann, Uwe Ochsenknecht, Janine Kunze, Heiner Lauterbach und vielen weiteren Prominenten, die in Erinnerungen schwelgen und Anekdoten beisteuern.

Das ist "Unsere Lieblinge":

Ob die spektakulärsten TV-Momente, die legendärsten Fernsehserien oder die größten Bands Deutschlands - In der SAT.1-Ranking-Show "Unsere Lieblinge" präsentiert Oliver Geissen Highlights, die das ganze Land bewegt haben. Das Ranking unserer Lieblinge von Platz 20 bis Platz 1 fußt auf einer Forsa-Umfrage.

Produziert wird "Unsere Lieblinge" von der i&u TV Produktion GmbH.

"Unsere Lieblinge" - vier neue Folgen 2025 in SAT.1

"Unsere Lieblinge - Die unvergesslichsten Augenblicke im neuen Jahrtausend" - am Montag, 6. Januar 2025 in SAT.1

