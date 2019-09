SAT.1

Promi-Lady Jessica Stockmann tauscht Monaco gegen Marzahn - im SAT.1-Sozialexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich", am Mittwoch, 11. September 2019, um 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

Oldtimer, Villa mit Swimmingpool, Dienstpersonal und ein Wochenbudget von 3700 Euro: Das Leben von Immobilien-Unternehmerin und Schauspielerin Jessica Stockmann und ihren beiden Töchtern Nisha (19) und Nicita (14) im mondänen Monaco lässt Luxus-Träume wahr werden. Die schwangere Yvonne Künzel (33) aus Berlin-Marzahn dagegen muss sich und Tochter Alina (10) nebst Sohn Adrian (8) mit 80 Euro durch die Woche bringen: "Wir müssen immer gucken, dass es das Billigste vom Billigen ist", beschreibt die alleinerziehende Tierarzthelferin ihre finanziellen Möglichkeiten. Für "Plötzlich arm, plötzlich reich" tauschen die beiden Familie eine Woche lang ihr Leben: Während Promi-Familie Stockmann gezwungen ist, sich mit Flohmarktverkäufen ein Zubrot zu verdienen, darf Familie Künzel an der Côte d'Azur im Wohlstand schwelgen - Personaltrainer und Shoppingtouren inklusive. Was löst die Stippvisite am jeweils anderen Ende der finanziellen Skala bei den beiden Müttern und ihren Kindern aus? Neid? Dankbarkeit? Empathie? Unverständnis? Die Antwort sehen SAT.1-Zuschauer in "Plötzlich arm, plötzlich reich" am Mittwoch, 11. September 2019 um 20:15 Uhr.

