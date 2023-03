INSEAD

INSEAD erfindet lebenslanges Lernen neu mit innovativer abonnementbasierter mobilen App

Fontainebleau, Frankreich und Singapur und San Francisco, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die erste Wirtschaftsschule der Welt, die Inhalte, Community, Kuration und Studiennachweise auf einer einzigen Plattform anbietet.

Ist auf die sich wandelnden Anforderungen des lebenslangen Lernens ausgerichtet, angesichts der Herausforderung, in der sich schnell ändernden Arbeitswelt von heute zu führen und zu managen.

Eine hochinnovative Lernreise, die die neuesten und relevantesten Denkansätze von weltweit anerkannten Dozenten, Branchenexperten und führenden Organisationen vermittelt.

Personalisierte Bereitstellung von Inhalten und Community-Engagement über eine mobile App ermöglichen selbst gesteuertes Lernen überall und jederzeit.

INSEAD, The Business School for the World, gab heute die Einführung des INSEAD Learning Hubs bekannt, einer einzigartigen, abonnementbasierten mobilen App für lebenslanges Lernen.

Da die Welt immer komplexer wird und sich die Business-Landschaft schneller als je zuvor verändert, erfordert der Erfolg in der Zukunft der Arbeit kontinuierliches lebenslanges Lernen, einen Ansatz, der sich von einem Lehrer-zentrierten zu einem Lerner-zentrierten Ansatz entwickelt hat. Führungskräfte suchen zunehmend nach Lösungen, die das Lernen in den Arbeitsablauf integrieren.

INSEAD ist ein weltweiter Vorreiter in der Weiterbildung von Führungskräften, der mit Unternehmen und Führungskräften zusammenarbeitet und seine Angebote kontinuierlich anpasst, um an der Spitze der Lerninnovation zu bleiben. Der INSEAD Learning Hub ist der jüngste Schritt in diesem Prozess zur Gestaltung der Zukunft des Lernens, der auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Führungskräften und Managern eingeht, die in den heutigen außergewöhnlich turbulenten Zeiten mit Umwälzungen zu kämpfen haben.

Durch den INSEAD Learning Hub werden die Lernenden:

Sich in die globale INSEAD-Community einklinken können und Vordenker aus der INSEAD-Fakultät, führende INSEAD-Alumni sowie andere Praktiker und Akademiker kennenlernen, die für sie kuratiert und personalisiert werden.

kuratiert und personalisiert werden. Sich mit globalen Vordenkern und Gleichgesinnten in den verschiedenen Gemeinschaften austauschen, um die besten Köpfe zusammenzubringen.

austauschen, um die besten Köpfe zusammenzubringen. Kostenlosen Zugang zu den neuesten und relevantesten Erkenntnissen darüber erhalten, wie Unternehmen zu einer naturfreundlichen Welt beitragen können, und zwar durch einzigartige Inhalte zu Themen wie regenerative Wirtschaft, Naturfinanzierung und naturfreundliches Regieren, die vom INSEAD Hoffmann Global Institute for Business & Society in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und den führenden Organisationen Capitals Coalition, rePLANET und Systemiq Ltd. zusammengestellt und kuratiert wurden.

Welt beitragen können, und zwar durch einzigartige Inhalte zu Themen wie regenerative Wirtschaft, Naturfinanzierung und naturfreundliches Regieren, die vom in Zusammenarbeit mit dem und den führenden Organisationen und zusammengestellt und kuratiert wurden. Vorrangigen Zugang erhalten zu den neuesten Forschungsergebnissen und Erkenntnissen von INSEAD Knowledge, Digital@INSEAD und Forschungszentren wie dem Rudolf und Valeria Maag INSEAD Centre for Entrepreneurship, dem Emerging Markets Institute, der Africa Initiative und anderen.

und Forschungszentren wie dem Rudolf und Valeria Maag INSEAD Centre for Entrepreneurship, dem Emerging Markets Institute, der Africa Initiative und anderen. Am. Hub Live teilnehmen, einer Reihe regelmäßiger Live-Online-Sitzungen mit Vordenkern zu aktuellen Themen.

teilnehmen, einer Reihe regelmäßiger Live-Online-Sitzungen mit Vordenkern zu aktuellen Themen. „Schritte" auf dem Weg zum Erklimmen von Lerngipfeln verdienen, die mit INSEAD-Vorteilen einhergehen, mit verschiedenen Meilensteinen. Letztendlich werden diese zu Zertifizierungswegen innerhalb des INSEAD-Ökosystems führen.

Der INSEAD Learning Hub wird eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden Programmen der Schule sein – seine formatübergreifenden Inhalte in Kurzform und reichhaltigen Communities werden die INSEAD-Erfahrung in eine kontinuierliche, lebenslange Lernreise verwandeln.

Professor Peter Zemsky, stellvertretender Dekan von INSEAD und Dean of Innovation, erklärte: „Von der Entwicklung des ersten einjährigen MBA-Programms über die Einführung der ersten unternehmensspezifischen Programme bis zu maßgeschneiderten Online-Programmen – der Innovationsgeist ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA von INSEAD. Getreu diesem Unternehmergeist haben wir ein Learning Innovation Team eingerichtet, das sich dafür einsetzt, dass INSEAD in der Praxis der Managementausbildung weiterhin an der Spitze steht. Der INSEAD Learning Hub ist sein erstes großes neues Angebot, das lebenslanges Lernen neu definiert.

Mit INSEAD in der Tasche erhalten die Lernenden Zugang zu wirkungsvollen Tools, um sich selbst neu zu erfinden, sie erhalten Möglichkeiten, sich zu engagieren, und sie werden befähigt, anders zu denken, zu handeln und zu arbeiten. Sein einzigartiges Design eignet sich hervorragend für viel beschäftigte Führungskräfte, die die Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen wollen, die sie benötigen, um heute und morgen erfolgreich zu sein und etwas zu bewegen."

INSEAD ist fest davon überzeugt, dass die Wirtschaft eine Kraft für das Gute sein kann, und das neue Learning Hub-Modell ist ein echter Weg in die Zukunft der Unternehmensführung – es ermöglicht und befähigt Gemeinschaften auf der ganzen Welt, gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung zu erhalten.

Das INSEAD Learning Hub App Virtual Tour Video

Das Abonnementmodell des INSEAD Learning Hub:

Phase eins: (bis Sommer 2023)

Freier Zugang, damit Führungskräfte, Manager und leitende Angestellte über die INSEAD-Community hinaus von der transformativen Lernerfahrung profitieren können

Integration in die maßgeschneiderten INSEAD-Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte und in die offenen Programme, um die Lernerfahrung zu bereichern und die vielfältige Nutzergemeinschaft zu vergrößern.

Phase zwei:

Freier Zugang zu Standardinhalten

Jahresabonnementgebühr für den Zugang zu Premium-Inhalten, die auf Lernende zugeschnitten sind, die über eine breitere Bibliothek von Inhalten, Live-Sitzungen mit Akademikern und Praktikern, exklusive Verbindungen zu bestimmten Gemeinschaften und einer personalisierten Lernreise ihre Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen möchten.

