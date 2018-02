2 weitere Medieninhalte

Berlin/München (ots) - Rund 10.000 Menschen haben bei der Aktion #gemeinsamgegenkrebs - Mit ganzer Kraft für das Leben von Patienten mitgemacht und so symbolisch eine überdimensionale Krebszelle im Berliner Hauptbahnhof zum Schrumpfen gebracht. Jeder konnte teilnehmen und dazu in der Zeit vom 20. bis 24. Februar auf einen Buzzer an der Installation drücken, einen Button auf der begleitenden Website klicken oder den Aktions-Hashtag auf Twitter verwenden. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von dem forschenden Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb.

"Unsere Mission ist, dass Krebs eines Tages Geschichte wird - und verschwindet. Mit der Aktion wollten wir darauf aufmerksam machen, dass das gemeinsame Engagement unzähliger Menschen im Kampf gegen Krebs notwendig ist. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen bereit waren, sich mit dem Thema Krebs auseinander zu setzen und ihre Solidarität mit Krebspatienten zu zeigen. Denn genau das wollten wir mit dieser Initiative auch erreichen", sagt Dr. Michael May, Country Medical Director Germany bei Bristol-Myers Squibb.

Zum Hintergrund der Aktion: Vom 21. bis 24. Februar haben sich in Berlin Ärzte, Wissenschaftler, Vertreter von Patientenorganisationen und viele andere Experten unter dem Motto "Perspektiven verändern Krebs - Krebs verändert Perspektiven" auf dem Deutschen Krebskongress (DKK) getroffen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Onkologie ausgetauscht. Auch Bristol-Myers Squibb war dort vertreten. Sinnbildlich für dieses vereinte Engagement stand die abstrahierte Krebszelle mit einem Durchmesser von über zwei Metern auf dem Berliner Hauptbahnhof. "Durch die Immunonkologie können wir heute schon Patienten die Chance auf ein besseres und längeres Leben geben - und wir forschen weiter", so May.

Perspektive für junge Erwachsene mit Krebs besonders wichtig

Bristol-Myers Squibb leistete im Rahmen der Aktion eine Spende an die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, die sich dafür einsetzt, die medizinische Versorgung von jungen Menschen mit Krebs zu verbessern. "Vor allem für junge Menschen ist Krebs oft ein besonders gravierender Einschnitt in die Lebensplanung. Für sie ist eine längerfristige Perspektive daher besonders wichtig", so May.

